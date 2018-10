Levering Brusselse e-Audi weken vertraagd door softwarebug

Als gevolg van een softwareprobleem wordt de eerste Audi E-tron uit Vorst pas weken of zelfs maanden later dan gepland geleverd.

Een nieuwe tegenslag voor de Audi E-tron. De eerste elektrische auto van Audi, die sinds begin september van de band rolt in de fabriek van Vorst, komt weken later dan gepland op de markt. Dat meldt de Duitse krant Bild am Sonntag.