Limburgse investeringsmaatschappij LRM pompt 10 miljoen in autoholding A&M Invest

De Limburgse investeringsmaatschappij LRM heeft de autogroep Automotive and Mobility Invest (A&M Invest) een achtergestelde lening van 10 miljoen euro toegezegd om haar groeiplannen te realiseren.

A&M Invest, de holding boven de autodealers Delorge, Van Osch en Jaguar Land Rover Hasselt, legt zich toe op de verkoop en het onderhoud van nieuwe en tweedehandswagens. Topman Peter Guelinckx nam de groep in 2007 gefaseerd over van de familie Delorge en ontpopte zich sindsdien tot een van de actiefste dealeropkopers van België. Intussen maken alle Limburgse Volkswagen- en Jaguar Land Rover-dealers deel uit van de groep en is A&M Invest de grootste BMW-dealer in België.

Met de injectie van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM wordt de financiële structuur van de autogroep aanzienlijk verstevigd. Het geld moet dienen om te investeren in bestaande en nieuwe vestigingen en om de tweedehandsactiviteiten uit te bouwen.

'We willen een one-stop shop creëren voor al onze klanten, zowel zakelijke als particuliere. Dat concept is uniek in België', zegt Cuelinckx. 'We zetten daarom sterk in op een totaalservice, waarbij alles onder één dak zit: aankoop, onderhoud, bandenwissel, verzekering, vervangwagens. Zo komt de klant terecht in een volledig en geïntegreerd netwerk op een aanvaardbare afstand.'

Tweedehands

De groep ziet ook nog veel groeipotentieel in de markt van de tweedehandswagens, waarvan er in België jaarlijks meer dan 1 miljoen worden verkocht. 'We willen de komende jaren onze focus op de tweedehandsmarkt verscherpen en investeren in een centraal tweedehandswagencentrum in Limburg', zegt managing director Tom Lambert.