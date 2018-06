Lot Franse Ford-fabriek hangt af van Dumarey

Maar Ford wijst erop dat de overname van de site door een derde partij de voorkeursoptie is. Daarvoor circuleert al maanden de naam van de Punch-groep van ondernemer Guido Dumarey . Die nam enkele jaren geleden al een gelijkaardige transmissiefabriek van General Motors over in Straatsburg. Een delegatie van die van sluiting geredde fabriek, door Dumarey omgedoopt tot Punch Powerglide, bezocht vorige week de Ford-fabriek. Er lijkt voorlopig geen andere kandidaat-overnemer in beeld.

Vertrekregeling

Het PSE-plan is de Franse overheid in het verkeerde keelgat geschoten. De Franse minister van Economie Bruno Le Maire betreurt de beslissing. Hij vindt dat het opmaken van zo'n plan niet gerechtvaardigd is omdat er gesprekken bezig zijn om de site over te laten aan een industriële partij. Hij is er ook van overtuigd dat een overname van al het personeel mogelijk is in zo'n scenario.