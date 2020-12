Luxewagenveteraan Bernd Pischetsrieder wordt overgangspaus bij Daimler

De voormalige CEO van BMW én Volkswagen wordt volgend jaar de nieuwe voorzitter van Mercedes-Benz-moeder Daimler.

Verjonging is nog niet aan de orde bij het oudste autobedrijf van Duitsland. De toezichtsraad van Daimler wordt vanaf april volgend jaar geleid door Bernd Pischetsrieder, die dan 73 jaar zal zijn. Hij volgt op de aandeelhoudersvergadering de 78-jarige Manfred Bischoff op.

De keuze voor Pischetsrieder is verrassend. Waarnemers hadden een jonger profiel met bijvoorbeeld een meer technologische achtergrond verwacht. Onder meer de naam van Siemens-CEO Joe Käser ging over de tong. De auto- en truckbouwer met de merken Mercedes en Smart moet net als andere sectorgenoten een moeilijke bocht maken naar CO2-armere brandstoffen en trends als autodelen en zelfsturing. Tegelijk worden de bekendste traditionele spelers ingehaald door nieuwe hippe goden als Tesla, dat op de beurs al 8 keer zoveel waard is als Daimler.

Rover

De hipsterfactor van de Pischetsrieder is niet erg hoog, maar de ingenieur kan wel tonnen ervaring voorleggen. Hij startte zijn carrière in 1973 bij BMW, de autobouwer in zijn geboortestad München, en werd er na precies 20 jaar dienst CEO. Het jaar nadien leidde hij de overname van de Britse Rover Group, waardoor BMW voor het eerst ook andere merken in portefeuille kreeg.

Een klein deeltje van Rover, de Mini, groeide van één piepklein iconisch karretje uit tot winstgevend apart merk met een uitgebreide modellenlijn. Maar de overige modellen, de klassieke Rover, Land Rover en MG, moest BMW van de hand doen. De grote verliezen van de Rover-operaties kostten Pischetsrieder in 1999 de kop bij BMW.

Hij werd echter meteen opgevist bij grote concurrent Volkswagen. Een bizarre move, want BMW en Volkswagen hadden net een bittere strijd achter de rug over de luxedivisie van Rover. VW won toen het gevecht om de fabriek in het Engelse Crewe en het merk Bentley, maar moest vaststellen dat BMW door een slimme deal het nog prestigieuzere merk Rolls-Royce uit het pakket had kunnen smokkelen en voor zichzelf had gehouden.

Bij Volkswagen kreeg Pischetsrieder twee jaar de leiding over het Spaanse zorgenkind Seat. Sterke man en grootaandeelhouder Ferdinand Piëch gaf hem toen het stokje van CEO van de volledige VW-groep door. Maar diezelfde Piëch stuurde hem al na vier jaar de laan uit: Pischetsrieder werd opgeofferd na een zware botsing met de machtige vakbonden. Sinds 2014 is hij bestuurder bij Daimler.

Zijn twee CEO-mandaten bij grote concurrenten leverden hem een unieke expertise in de sector op en heel wat ervaring met relaties met vakbonden en overheden. Misschien wordt het een katalysator voor een verdere samenwerking tussen de drie Duitse luxewagenbouwers. Die zijn elkaars grootste directe concurrenten, maar ze trekken de jongste jaren vaker aan hetzelfde zeel om nieuwe uitdagingen de baas te kunnen. Ze delen bepaalde componenten die voor de consument niet zichtbaar zijn, ze namen samen het gps-kaartenbedrijf Here over en sloten een alliantie voor batterijen.