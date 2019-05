Lyft boekt recordverlies na beursgang

De taxi-app komt met beter dan verwachte omzetcijfers in zijn eerste kwartaalrapport sinds de beursgang. Maar de kosten van die operatie vallen erg hoog uit.

Lyft, het kleine broertje van Uber, boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 776 miljoen dollar. Dat is bijna een verdubbeling tegenover een jaar geleden en 16 procent meer dan het laatste kwartaal van 2018. Het bedrijf heeft 20,5 miljoen actieve gebruikers (+46%) van zijn taxi-app die in de VS een marktaandeel van 40 procent heeft.

Met deze cijfers overtreft Lyft de verwachtingen van analisten die op gemiddeld 739 miljoen dollar omzet hadden gerekend. Met deze omzetcijfers kan Lyft critici de mond snoeren. Het vertrouwen in het bedrijf dat in maart naar de beurs was getrokken, staat onder druk. Vorige week was 60 procent van de vrij verhandelbare aandelen van het bedrijf uitgeleend, een indicatie dat heel wat shorters het aandeel in het vizier namen en rekenen op een waardedaling.

Ook over het lopende kwartaal is Lyft optimistisch: het verwacht een groei van de omzet tot 800 à 810 miljoen dollar.

Verlies

Critici vinden ook hun gading in het kwartaalrapport. Het verlies is opgelopen tot 1,1 miljard dollar, meer dan over het hele voorgaande boekjaar.

Het verlies is voor een stuk te wijten aan eenmalige kosten: het bedrijf moest extra geld uitgegeven aan de voorbereiding van de beursgang en ook de aandelenplannen voor zijn werknemers wegen op de winst.