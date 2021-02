Maandag weer productie bij Volvo Trucks en Audi Brussels

Bij de autobouwer Audi in Vorst en de vrachtwagenproducent Volvo in Oostakker ligt deze week de productie stil door de wereldwijde rush op halfgeleiders.

De wereldwijde rush op halfgeleiders raakt de autosector in ons land midscheeps. Chips zijn een cruciaal onderdeel in auto's, maar ook in pc's en gameconsoles.

De lockdown en het thuiswerk doen de vraag naar die laatste fors toenemen, terwijl de auto-industrie sneller dan verwacht aantrekt. Dat zet de toevoer van chips onder druk.

Bij Audi Brussels, dat twee modellen van de elektrische SUV e-tron produceert en waar zo'n 3.000 mensen werken, ligt deze week noodgedwongen de productie stil. Ook bij Volvo Trucks in het Oost-Vlaamse Oostakker, waar eveneens 3.000 mensen aan de slag zijn, rollen er deze week geen vrachtwagens van de band.

Dat komt omdat de toeleveranciers onvoldoende chips hebben voor de productie van controle-units, elektronische toestellen die onder meer op de motoren van vrachtwagens zitten.

'In Zweden zitten ze deze week samen met diverse leveranciers om oplossingen te zoeken, maar er is alvast genoeg materiaal gevonden om maandag weer op volle kracht te kunnen opstarten in Oostakker', zegt woordvoerster Vera Bostijn. 'Dat is ook nodig, want ons orderboekje zit vol.' In Oostakker rollen doorgaans 35 à 40.000 vrachtwagens per jaar van de band.

Ook Peter D'hoore, de woordvoerder van Audi Brussels, laat dondermiddag verstaan dat in Vorst normaal gezien de productie vanaf maandag hervat. 'Maandag zal dat nog in een lager tempo zijn, maar vanaf dinsdag weer op volle kracht.'

'Al blijft de situatie voor alle duidelijkheid kritiek en zal dat de komende maanden zo blijven. Zowel in Vorst als in Duitsland hebben we mensen die dat non-stop blijven monitoren.'

Volvo Car Gent 'safe' volgende week

Bij de autobouwer Volvo Car Gent, dat met meer dan 6.000 werknemers de XC40 en V60 bouwt, bleven deze week wagens van de band bollen. 'Voor volgende week zitten we ook 'safe', zegt woordvoerster Barbara Blomme. 'Maar het blijft koffiedik kijken hoe de situatie nadien evolueert. Omdat de hele sector in dezelfde vijver vist en het aanbod op dit moment kleiner is dan de vraag.'

De crisis in de bevoorrading treft de autosector wereldwijd. De Amerikaanse autoreus GM laat zijn fabrieken in Kansas, Canada en Mexico tot midden maart op verminderde kracht draaien. Ook Ford, Volkswagen (de moeder van Audi), Honda en Nissan moeten de productie op een lager pitje zetten. Sectoranalisten voorspellen dat dit jaar minstens 700.000 auto’s minder van de band rollen.

De problemen kunnen nog tot de zomer aanhouden, is te horen in de sector. In meerdere Europese landen zijn de lockdownmaatregelen al verlengd tot maart of zelfs april, waardoor de vraag naar elektronica voor thuiswerk of gaming niet meteen zal inzakken. De rush van verschillende sectoren op chips blijft dus nog wel even een kopzorg.