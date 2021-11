Machtige vakbond stelt positie Volkswagen-CEO in vraag

Te trage omslag

Toen Diess in 2018 aan het roer kwam van Volkswagen toonde hij meteen zijn bedoelingen. Van de vastgeroeste tanker Volkswagen wilde hij een dynamisch bedrijf maken dat ook met de elektrische auto aan de top van de autoindustrie staat. Maar die omslag gaat voor de topman - bijnaam 'De Hell Angel onder de Duitse automanagers' - te traag. ‘We hebben meer snelheid nodig bij de ontwikkeling van nieuwe voertuigen en bij de besluitvorming’, zei hij. De kernfabriek van Volkswagen in Wolfsburg moet productiever worden. Daarbij zullen jobs sneuvelen, gaf hij aan.

In Duitsland wordt gevreesd dat de omslag naar de e-auto zowat 100.000 banen zal kosten. Dat berekende het Ifo-instituut. In de elektrische wagen zitten minder bewegende onderdelen als in een klassieke wagen met een verbrandingsmotor. Daardoor kunnen de wagens makkelijker geassembleerd worden.

Fragiel evenwicht

De nieuwe spanningen bij Volkswagens tonen nogmaals het fragiele evenwicht aan tussen de top van het autoconcern, die zich wil wapenen tegen de concurrentie, en de machtige vakbonden, die een stevige vinger in de pap hebben in de raad van toezicht. Vooral met de machtige vakbondsman Bernd Osterloh botste Diess meermaals, maar die stapte in april van dit jaar op. Maar zijn opvolgster, Daniella Cavallo, is duidelijk niet van plan de teugels te laten schieten en het management zijn zin te geven.