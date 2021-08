Marc Biron (Melexis): ‘De schaarste aan chips is een kans voor ons’...

Bij de chipontwikkelaar Melexis breekt een nieuw tijdperk aan. Medeoprichter en CEO Françoise Chombar gaf deze week de sleutels door aan veteraan Marc Biron. Aan hem om het potentieel van een transformerende markt voor halfgeleiders te verzilveren. ‘De lat ligt hoog.’

‘Het moet nog even wennen.’ Marc Biron lacht wat ongemakkelijk als we hem feliciteren met zijn gloednieuwe functie als CEO van Melexis. ‘Ik had net een call met een klant waarin ik me kort moest voorstellen. Om daar dan CEO bij te zeggen, dat klonk nog wat vreemd.’

De wissel aan de top bij Melexis is vers. Op 1 augustus gaf Françoise Chombar, die 32 jaar geleden samen met haar echtgenoot Rudi De Winter en Roland Duchâtelet aan de wieg stond van Melexis, de teugels door aan Biron. Die kent na een carrière van drie decennia bij de chipontwikkelaar het bedrijf als zijn broekzak. Maar dat hij na 30 jaar onder de radar het publieke uithangbord wordt, is nieuw. ‘Dit is mijn allereerste interview ooit’, zegt hij enigszins nerveus.

Biron is een one company man. De minzame Luikenaar ging na zijn ingenieursstudies meteen aan de slag bij Melexis en doorliep er alle geledingen. Van het zelf sleutelen aan nieuwe soorten chips tot het leiden van belangrijke zakelijke afdelingen en een rol als globale innovatiemanager, Biron deed het allemaal. Een andere omgeving was nooit aan de orde, zegt hij. ‘In dit bedrijf krijgen we de kans de toekomst vorm te geven en de wereld beter te maken. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?’

Lees Meer Chombar zwaait met recordcijfers af als Melexis-CEO

Het is een boeiende tijd om Melexis te leiden. Jullie belangrijkste markt, de autosector, zit in een grootschalige transformatie.

Marc Biron: ‘Absoluut. We zijn volop de omslag aan het maken van verbrandingsmotoren naar volledig elektrische wagens. Die transformatie gaat sneller dan we twee à drie jaar geleden inschatten. Dat schept enorme opportuniteiten voor Melexis. Als ergens ter wereld een auto van de band rolt, zitten er gemiddeld 13 chips van ons in. Dat willen we binnen afzienbare tijd zien groeien naar 20.’

Hoe realistisch is dat doel?

Biron: ‘Voor onze analistendag hebben we alle sockets (connectoren waar chips op aangesloten worden, red.) in een auto in kaart gebracht. Ongeveer de helft zit in het chassis of de carrosserie, of dient voor de veiligheid. Dat is een markt die gestaag groeit omdat er meer aandacht is voor comfort en veiligheid. Maar dat deel verschilt niet fundamenteel tussen elektrische en klassieke wagens.’

Dat Françoise Chombar zelf zegt dat ze zal opletten geen schoonmoeder te worden is voor mij een goed teken.

‘De andere helft sockets heeft betrekking op de powertrain, de aandrijving. Daar liggen de kansen. In een elektrische aandrijving is veel meer nood aan sensoren. Denk aan het batterijbeheer of de temperatuurregeling. Dat laatste is totaal anders dan in klassieke wagens. Die kunnen voor de verwarming de hitte van de motor hergebruiken. Bij elektrische wagens kan dat niet. Daar kruipt enorm veel elektronica in.’

‘Dat zie je in de elektrische wagens die we bedienen. In de Volkswagen ID3 zitten 32 Melexis-chips, in de Tesla Model Y al 58, en in de Mercedes EQS bijna 170. Daar worden nu nog weinig van verkocht, maar het zijn de wagens van de toekomst. Dat geeft een idee van het potentieel. Aan ons om die kansen te grijpen met goede producten en een scherpe marketing- en salesorganisatie. Ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen. Ik ben een optimistisch ingestelde mens. (glimlacht)’

Al jaren is sprake van diversificatie bij Melexis, om minder afhankelijk te worden van de cyclische automarkt. Maar met 88 procent van de verkoop blijft die hyperbelangrijk. Waarom is diversifiëren zo moeilijk?

Biron: ‘Dat is deels een luxeprobleem. De automarkt groeit zo sterk dat het moeilijk is om ze in verhouding minder belangrijk te maken. Dan zouden andere markten nog sneller moeten groeien. Maar het is ook een kwestie van focus. We hebben in het verleden altijd een wat pragmatische aanpak gehanteerd. In die zin dat we bekeken waar we onze autochips nog voor konden gebruiken. Dat werkt voor een stuk - anders zouden we geen 12 procent van onze omzet buiten de autosector draaien. Maar als we die verhouding willen ombuigen, is iets meer nodig. Daarom stellen sinds twee jaar onze aanpak scherp. We hebben vijf markten geïdentificeerd waar we specifieke producten voor gaan ontwikkelen.’

Welke zijn dat?

Biron: ‘In de eerste plaats healthcare, waar we al een sensor voor hebben ontwikkeld om contactloos de temperatuur op te meten. Die kwam in deze covidtijden meteen goed van pas en doet het goed.’

‘Voorts ontwikkelen we voor gaming, huishoudapparaten, robotica en alternatieve mobiliteit, zoals e-bikes of elektrische steps en scooters. Voor die laatste twee kunnen we terugvallen op onze kennis en expertise in de autosector, want de noden zijn vergelijkbaar. We werken er hard aan, maar dat vraagt tijd. Een chip ontwikkelen duurt normaal een jaar of drie. Daarna moeten klanten die integreren in hun product en dat valideren. Dat proces duurt al gauw vijf à zes jaar.’

Uw sector kampt met een nijpende schaarste in de productie. Welk effect heeft dat op Melexis?

Biron: ‘Onze business is van een kopersmarkt, waarin het aanbod de vraag overstemt, geëvolueerd naar een verkopersmarkt, waarin er meer vraag is dan aanbod. Dat is aanpassen. De vraag is of dat negatief of positief is.’

‘Op korte termijn is het uitdagend. We werken hard om onze producten zo te verdelen dat bij geen enkele klant het werk stil komt te liggen. Door nauw samen te werken met onze leveranciers proberen we ons steentje bij te dragen om de productie te verhogen. Dat kan niet in een vingerknip. Wie de capaciteit wil verhogen, moet investeren in de machinerie. De doorlooptijd tussen de bestelling en de ontvangst loopt snel op tot een jaar. We zitten dus nog even in deze situatie.’

‘Maar op de lange termijn is deze situatie een grote validering van onze business. Halfgeleiders zijn vandaag overal, iedereen heeft er nood aan. Ze gaan een cruciale rol spelen in het terugdringen van onze voetafdruk, in het verhogen van ons comfort, in onze gezondheid, noem maar op. De huidige schaarste is vooral een kans.’

Loopt u als middelgroot bedrijf het risico uit de productiefabrieken geduwd te worden door grotere jongens?

Biron: Nee, omdat we voor de overgrote meerderheid van onze productie een beroep doen op ons zusterbedrijf X-Fab (geleid door Melexis-medeoprichter Rudi De Winter, red.). Dat we deel uitmaken van dezelfde holding is heel veel waard. Als we van andere leveranciers zouden afhangen, zouden we kwetsbaar zijn. Dat is gelukkig niet het geval.’

Wegens de schaarste gaan stemmen op om weer meer chipproductie naar Europa te halen. Wat vindt u daarvan?

Biron: ‘Ik vind het belangrijk om rond onze sterktes een ecosysteem uit te bouwen. In Europa zijn we sterk in sensoren en drivers. Niet alleen wij, maar ook onze concurrenten. Dat moeten we koesteren en verder ontwikkelen. We moeten daar een waardeketen rond bouwen, van onderzoek en ontwikkeling tot productie.’

Als ergens ter wereld een auto van de band rolt, zitten daar gemiddeld 13 chips van Melexis in.

‘Productie terughalen uit Azië, daar geloof ik niet in. Ze hebben daar jaren voorsprong in de productie van bijvoorbeeld de microcontrollers waar Apple een beroep op doet. Daar valt niet meer mee te concurreren. Dat zou alleen geld en energie kosten. Het is een beetje als trainen in de sport. Het is veel efficiënter te trainen op je sterktes dan je zwaktes te remediëren.’

U bent de eerste CEO van Melexis die geen medeoprichter is. Geeft dat extra druk?

Biron: ‘Ik heb Roland Duchâtelet, Rudi De Winter en Françoise Chombar nooit bekeken als de oprichters. Ik zie ze meer als mijn voorgangers. Als iets druk geeft, is het wat ze de voorbije 30 jaar bereikt hebben. Ze hebben dit bedrijf uitgebouwd van niets tot een Bel20’er. Daar kan je alleen respect voor hebben. Ze hebben de lat hoog gelegd. Aan mij en het team om daarover te springen en een duurzaam vervolg te breien aan wat ze hebben teweeggebracht.’

Françoise Chombar zei in haar afscheidsinterviews dat ze het moeilijk zou hebben om niet als een schoonmoeder over uw schouder mee te kijken. Hebben jullie daar afspraken over gemaakt?

Biron: ‘We hebben erover gepraat, maar formele afspraken zijn daar niet over gemaakt. Dat lijkt me niet nodig. Ik ken Françoise ondertussen heel goed. Dat ze het als een aandachtspunt aanhaalt geen schoonmoeder te willen spelen, is voor mij het beste teken dat het wel zal loslopen. Ik ben vooral blij dat ze als voorzitter verbonden blijft met het bedrijf. Ik weet dat ik altijd bij haar zal terechtkunnen. Dat is een luxe, geen probleem.’

Uw voorganger is een zeer aanwezige stem in het publieke debat. Is dat een rol die u uzelf ziet spelen?

Biron: ‘Laat mij me eerst even op Melexis concentreren. Dat deed Françoise in het begin als CEO ook, voor ze een meer maatschappelijke rol opnam. Maar er zijn natuurlijk zaken waar ik een mening over heb. Die wil ik gerust delen als men mij dat vraagt.’

We vragen het.

Biron: (lacht) ‘Onderwijs is voor mij een groot aandachtspunt. We ondervinden aan den lijve dat het almaar moeilijker wordt om de juiste profielen te vinden. Daar moeten we echt iets aan doen. Niet alleen voor Melexis, maar voor de hele maatschappij.’

Onze maatschappij heeft technisch geschoolde mensen en ingenieurs broodnodig.

‘De war for talent woedt volop. Er is veel vraag naar ingenieurs en technische profielen, maar er studeren er almaar minder af. Dat is problematisch. We moeten onze jeugd vroeger prikkelen en nieuwsgierig maken naar hoe het voelt iets te bouwen of te ontwikkelen, zodat ze STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics, red.) overwegen. En we moeten af van dat hopeloos verouderde sociale stigma dat technische scholen minderwaardig zouden zijn. Onze maatschappij heeft technisch geschoolde mensen en ingenieurs broodnodig.’

U geeft een cursus aan de Universiteit van Luik. Helpt dat in uw job?

Biron: ‘Ik geef samen met twee andere professoren een cursus waarbij studenten van nul een elektronisch product ontwikkelen. Mijn rol is hen bij te staan in het proces, ik leer ze het product management aan. Ik vind dat zeer nuttig voor mijn huidige rol. Ik leer er de mensen kennen die we bij Melexis willen aanwerven en ondervind er hoe ze denken en werken. Ik krijg de kans om nu al met onze toekomstige werknemers samen te werken.’

Françoise Chombar vond het belangrijk om als CEO een brede kijk te hebben, met veel aandacht voor soft skills. Beheerst u die voldoende als hardcore ingenieur?

Biron: ‘Ben ik een hardcore ingenieur? (lacht) Misschien wel. Of toch zeker in het begin van mijn carrière, toen ik zelf chips ontwikkelde. Maar ik heb door de jaren heen veel in team gewerkt en leidinggegeven. Dan kweek je empathie en zakelijk instinct op een organische manier.’

‘Eigenlijk maak ik de omgekeerde beweging van Françoise. Ze had een algemene achtergrond met veel soft skills en ontwikkelde gaandeweg de technische bagage. Ik heb een technische achtergrond en heb me door mijn carrière heen breder kunnen vormen. Ik hoop dat we elkaar ergens in het midden ontmoeten.’

Onze tijd loopt af, Biron moet naar een volgende afspraak. Terwijl we nog even napraten, begint de Apple Watch om zijn pols plots te spreken, net zoals ze dat tijdens het interview al enkele keren ongevraagd deed. Dat het toestel verkeerdelijk denkt een opdracht te krijgen, is dat een kwestie van software of van sensoren die beter kunnen, vragen we nieuwsgierig. Biron lacht. ‘Goede vraag. Ik denk dat beide vatbaar zijn voor verbetering. U ziet: de kansen bieden zich overal aan.’

Marc Biron (51) Luikenaar Marc Biron is burgerlijk ingenieur van opleiding en doctoreerde in toegepaste wetenschap aan de universiteit van Luik.

Ging in 1997 op zijn 27ste aan de slag bij Melexis, waar hij alle rangen doorliep. De voorbije jaren was hij er verantwoordelijk voor de Sense & Drive-afdeling, met voorsprong de belangrijkste bij Melexis. Zetelt al tien jaar in het directiecomité.

Geeft aan zijn alma mater de cursus ‘Major Projects in Electronics’.

Is getrouwd en heeft drie kinderen.