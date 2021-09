Meer dan 200.000 Volkswagenbusjes teruggeroepen

Bij wereldwijd meer dan 200.000 Volkswagen-busjes van het model T6 is er mogelijk een probleem met de deurvergrendeling.

Bij vriesweer bestaat het risico dat de deuren 'tijdens het rijden onverwachts opengaan', waarschuwt de Duitse veiligheidswaakhond KBA. In Duitsland alleen al gaat het om 67.400 voertuigen waarvoor een terugroepactie wordt georganiseerd.

'Binnengesijpeld water kan bij vriestemperaturen het sluitingsmechanisme aantasten, waardoor het lijkt alsof de deur op slot is', verduidelijkt de KBA. Voorlopig zijn nog geen incidenten gemeld. Het probleem dreigt zich te stellen bij de T6-modellen die zijn gebouwd tussen 2019 en 2021.

De eerste terugroepingen zijn intussen al gebeurd. Volkswagen is ermee gestart in koudere landen zoals Rusland en de Scandinavische landen. Intussen start de autobouwer ook in Centraal Europa met de reparaties.