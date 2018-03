Megabonus Elon Musk ligt onder vuur

'Nooit gezien'

ISS erkent het belang van Musk voor Tesla en is lovend over zijn leiderschap en visie, maar is niet te spreken over het 'nooit eerder geziene' bonusplan, dat 'bonusplannen bij andere bedrijven op dwergen doet lijken'. Dat Musk al een aanzienlijk deel van de bonus kan binnenhalen zonder dat 'duurzame winstgevendheid' is bereikt, is een extra doorn in het oog.