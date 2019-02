Melexis: 'We zweten deze dip uit'

Topvrouw Françoise Chombar ziet de bestellingen in de tweede jaarhelft weer aantrekken. Als de onzekerheid rond de handelsoorlog en de brexit is gaan liggen.

Het aandeel van Melexis kelderde woensdag bij de opening met 15 procent, maar kon de schade uiteindelijk beperken tot 3 procent. De Ieperse chipfabrikant waarschuwde dinsdagavond 'door een technisch probleem' 12 uur vroeger dan verwacht voor haperende verkopen.

CEO Françoise Chombar denkt niet dat de omzet dit jaar zal groeien. De autobouwers, de klanten van Melexis, stellen hun bestellingen van halfgeleiders en sensoren uit en putten hun voorraden uit. Dat uitstelgedrag is ingegeven door onzekerheid over de nieuwe emissienormen in Europa, de brexit en de handelsspanningen tussen de VS en China.

Het is een fameus omzetalarm. De voorbije zes jaar boekte Melexis telkens een groei van meer dan 10 procent. Voor 2019 verwacht u een daling.

Françoise Chombar: ‘We waarschuwden in oktober al voor de economische onzekerheden en voorraadcorrecties. Daarbovenop daalden de autoverkopen in China, de VS, Europa en Japan samen met 1,2 procent. Dat maakt de autofabrikanten nerveus. In China, de grootste automarkt van de wereld, was er voor het eerst in meer dan tien jaar een daling (-3,1%) van de autoproductie.’

‘Door de enorm lange logistieke keten is de autosector bovendien meer dan andere sectoren onderhevig aan het zweepeffect of bullwhipeffect. De kleinste beweging aan het begin van de zweep of waardeketen leidt achteraan tot grote bewegingen. Melexis bevindt zich achteraan, heel wat stappen verwijderd van de consument.’

‘We zagen dat ook in de crisisjaren 2008 en 2009. De autoverkoop zakte toen met 4 procent, wat bij ons in 2009 tot een omzetdaling van 31 procent leidde. Het jaar nadien schoten onze verkopen 70 procent omhoog. Het bullwhipeffect werkt dus in beide richtingen.’

Is de verwachte negatieve groei niet heel pessimistisch? Speelt u door de beperkte visibiliteit op safe om dan eventueel in de tweede jaarhelft positief te verrassen?

Chombar: ‘We volgen de regels van de beurs en geven vooruitzichten naar best vermogen. Dit is een foto van het moment. We geven de situatie zo realistisch mogelijk weer. We lijken de bodem te hebben bereikt in januari en februari.’

U verwacht beterschap in de tweede jaarhelft. Waarom?

Chombar: ‘We verwachten dat de nieuwe uitstootnormen in Europa tegen dan verteerd zijn, net als de brexit. En begin maart verwachten we nieuws over de handelsgesprekken tussen de VS en China. De respectievelijke presidenten Donald Trump en Xi Jinping hebben er alle reden toe om elkaar te vinden in plaats van de spanningen te laten oplopen. Over dat laatste scenario durven we niet nadenken.'

'Als die onzekerheden verdwijnen zullen mensen weer auto’s kopen. Het herstel in onze bestellingen kan heel snel gaan, maar hoe snel weten we nog niet. Hoe langer de onzekerheid in de eerste jaarhelft aansleept, hoe moeilijker het wordt om de verloren tijd en verkopen in te halen.'

Hebt u het personeel moeten geruststellen?

Chombar: ‘We communiceren heel veel met onze medewerkers. Ze zijn dus op de hoogte van de situatie. Er is geen reden tot bezorgdheid, want we kunnen de voorraadcorrecties plaatsen.’

'Melexis is nog altijd sterk bezig. Alle programma’s, van design tot het verfijnen van producten, intern en bij klanten, blijven doorlopen. Op de lange termijn zullen onze producten profiteren van elektrische en autonome voertuigen en de trend om wagens meer te personaliseren. De groeimotoren zijn intact gebleven. We moeten deze vertraging uitzweten, we moeten door het dal heen.’

Hoe lang kan u druk op de marges verdragen? Zal u ingrijpen in de kosten of investeringen?

Chombar: ‘We zitten comfortabel genoeg om deze margedip aan te kunnen. Ook na de druk hebben we nog altijd deftige marges, die hoger liggen dan die van de concurrenten. Dit tast onze positie niet aan. We gaan sowieso bewust om met onze kosten, en nu zal dat nog wat meer het geval zijn.’

‘De uitbreiding van de productiecapaciteit in het Bulgaarse Sofia gaat ook gewoon door. Want tegen dat die fabriek af is, zullen we de extra capaciteit nodig hebben.’

Moet Melexis door de crisis in de autosector, goed voor 91 procent van de omzet, niet sneller diversifiëren naar andere sectoren?

Chombar: ‘Daar zijn we al een tijd mee bezig. Onze sensoren steken ook in slimme huishoudtoestellen, ovens, wasmachines, airco’s, drones, motorfietsen en e-bikes. Die verkoop gebeurt vooral via distributiepartners, wat nog een extra schakel in de logistieke keten geeft, en dus een nog grotere correctie volgens het bullwhipprincipe.’

‘We willen de komende jaren de niet-autopoot minstens even snel laten groeien als onze omzet in de automobielsector. Ambitieus, want automotive blijft het heel goed doen. In de autopoot mikken we binnen vijf tot zes jaar op een verdubbeling van het aantal chips per nieuwe wagen van 10 naar 20. In het jongste boekjaar kwamen we uit op 11 chips.’

Doet de koersval u iets?

Chombar: ‘Hij verwondert me niet. Er zijn nu eenmaal lange- en kortetermijnbeleggers. Ik maak me daar geen zorgen over. Het is niet leuk, maar het doet geen pijn. We blijven vol vertrouwen voor de toekomst.’

