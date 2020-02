Melexis herrijst na autocrisis

Autobouwers bestellen weer chips en sensoren bij het Vlaamse technologiebedrijf. In het eerste kwartaal mikt CEO Françoise Chombar op een omzetgroei van minstens 15 procent.

De autosector liep vorig najaar zware averij op in een perfecte storm van handelsoorlogen, kelderende autoverkopen, nieuwe Europese milieunormen en de defenestratie van koning Diesel.

Melexis , met chips en sensoren een hofleverancier van de autobouwers, ontkwam niet aan die malaise. De jaarcijfers doken over heel de lijn lager dan in 2018. Omzet -14 procent, bedrijfswinst -49 procent en de nettowinst -48 procent. De winst per aandeel gaat van 2,86 naar 1,49 euro.