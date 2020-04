Melexis slikt jaarprognose in

'Ondanks de solide start van het jaar heeft Melexis beslist zijn outlook voor 2020 in te trekken, omdat de economische impact als gevolg van de Covid-19-pandemie niet gekwantificeerd kan worden', luidt het in een persbericht.

De maatregel die de chipbakker nu neemt, werd al voorspeld door Kepler Cheuvreux. 'We geloven dat de prognose niet langer houdbaar is', zei het beurshuis vorige week. 'Melexis is voor 90 procent blootgesteld aan de automobielsector.'

Dividend

Voor 2019 schrapt Melexis bovendien, zoals verwacht, het slotdividend van 0,90 euro per aandeel. Daardoor krijgen de aandeelhouders alleen het interim-dividend van 1,30 euro bruto per aandeel, dat in oktober al werd uitbetaald. Eerder hakten al tal van andere bedrijven op de Brusselse beurs in hun dividend.