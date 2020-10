Melexis surft op herstel autosector

Melexis-topvrouw Françoise Chombar verklaarde eind juli dat het ergste voor de chipspecialist achter de rug was . De kwartaalcijfers zetten die uitspraak dik in de verf.

De omzet schoot tegenover het vorige kwartaal met 21 procent omhoog tot 121,6 miljoen euro. Dat is dubbel zo veel als de 10 procent groei die Chombar na het eerste halfjaar had voorspeld. En ook vlot beter dan de analistenconsensus van 13 procent.

De trein is weer vertrokken voor Melexis. Voor de laatste drie maanden van dit jaar mikt de CEO op een kwartaal-op-kwartaal groei van 15 procent. Chombar heeft dus zicht op een omzet van nagenoeg 140 miljoen euro. Analisten zullen hun cijfers flink moeten opsmukken, zij gingen uit van slechts 123 miljoen euro.

Heeft Melexis dan geen last van de tweede coronagolf en nieuwe lockdowns? Op basis van het huidige orderboek niet, stelt Chombar. Ze blijft gezien de precaire toestand wel voorzichtig: 'Op voorwaarde dat de huidige covidgolf geen significante negatieve impact heeft op vraag en aanbod in onze branche.'

Net als Melexis zag sectorgenoot X-Fab - die wordt gerund door Chombars echtgenoot Rudi De Winter - de bestellingen in september weer aantrekken. En ook de Melexis-rivalen STMicroelectronics en NXP Semiconductors rapporteerden al sterke kwartaalresultaten. September was in 2020 de eerste maand waarin de Europese autoverkoop weer toenam.