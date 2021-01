Melexis wrijft zich in de handen bij chiptekort voor autobouwers

Een werknemer van Audi in de fabriek in Vorst.

Veel autobouwers remmen hun productie noodgedwongen af door een tekort aan chips. De Belgische fabrieken van Audi en Volvo ontspringen de dans. De chipspecialist Melexis prijst zich gelukkig dat hij zijn voorraden de jongste maanden hoog hield.

De automobielsector staat andermaal op zijn kop. Audi, een onderdeel van Volkswagen, zet 10.000 werknemers thuis omdat een 'enorm' tekort aan chips zijn productie vertraagt.

Audi is niet de enige autobouwer die zijn tanden stukbijt op het tekort. Daimler, Volkswagen, Fiat Chrysler, Honda, Nissan en Toyota zitten in hetzelfde schuitje. Ford heeft zijn productie van de Ford Focus in het Duitse Saarlouis - 5.000 arbeiders - zelfs voor een hele maand stilgelegd. Vorige week sloot de Amerikaanse fabrikant zijn SUV-fabriek in Louisville al.

Een auto bevat gemiddeld 50 tot 150 chips, die zowat alles in goede banen leiden: zoals sturen, remmen, elektrische ramen en parkeersensoren. Het Vlaamse technologiebedrijf Melexis is een van de hofleveranciers in die markt. De multinational wil op termijn 20 van die chips leveren, tegenover gemiddeld elf nu. In de Tesla Model 3 en de BMW 530e zitten respectievelijk 30 en 46 halfgeleiders uit Ieper.

Wij hebben de juiste keuze gemaakt door onze chipvoorraden hoog te houden, ook al hadden investeerders daar vragen bij. Geert Reynders Investor relations van Melexis

Melexis heeft geen schuld aan het tekort, integendeel. 'Wij hebben de juiste keuze gemaakt door afgelopen jaar onze (chip)voorraden hoog te houden - ook al hadden investeerders daar vragen bij.' De chipontwikkelaar gaf eind oktober al aan dat zijn automobielklanten kleine reserves aanhielden. 'Door de kleine voorraden van onze klanten zullen we ook in het vierde kwartaal groeien', zei CEO Françoise Chombar toen in de kwartaalupdate. De vierdekwartaalcijfers volgen op 2 februari. Dan wordt duidelijk of Melexis kan profiteren van de huidige chipschaarste.

Voorrang aan elektronica

Het tekort is toe te schrijven aan chipreuzen als TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), die niet alleen de autowereld bevoorraden, maar ook halfgeleiders maken voor smartphones, laptops, spelconsoles en televisies. Al die producten kregen vleugels tijdens de lockdowns. Elektronicaproducenten als Apple, de grootste klant van TSMC, anticipeerden op dat succes en dreven hun chipbestellingen op.

Tegelijk zagen de chipbakkers de vraag van de autofabrikanten opdrogen doordat hun fabrieken en de autoverkoop door de crisis stilvielen. De chipproducenten gaven dan maar voorrang aan de grotere bestellingen uit de elektronicasector, een sector die sowieso al met fors hogere volumes zwaait. Elk jaar rollen meer dan 1 miljard smartphones van de band, tegenover minder dan 100 miljoen wagens.

Dubbele pech voor de autobouwers die hun verkoop in het slotkwartaal van 2020 onverwacht zagen aantrekken, dankzij de heropleving in China. Door die verrassende ommekeer en hun switch naar just-in-timeproductie bij hun chipleveranciers botsen ze nu op een tekort aan halfgeleiders. Ook distributieproblemen door de strengere lockdowns spelen een rol.

TSMC gaf aan zich maximaal te zullen inzetten om het tekort weg te werken. Maar door de lange doorlooptijden is het voor de autobouwers sowieso enkele weken achterophinken.