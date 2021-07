Mercedes-Benz schakelt versnelling hoger met elektrische wagens

Mercedes-Benz investeert de komende tien jaar 40 miljard euro in de elektrificatie van zijn modellen. Want de Duitse bouwer van luxewagens verwacht dat zijn klanten de stap naar een elektrische wagen snel zullen zetten.

Er komen tegen 2025 drie nieuwe platformen waarop elektrische wagens worden gebouwd. Tegelijk worden acht batterijfabrieken opgezet met partners. Dat zijn in een notendop de pijlers waarop de elektrische strategie van Mercedes-Benz, eigendom van Daimler, steunt. De Duitse autobouwer is ervan overtuigd dat klanten die luxewagens kopen sneller de overstap zullen maken naar een elektrisch model, omdat zij over de nodige koopkracht beschikken om die wagens te kopen.

We willen klaar zijn als de markt tegen het einde van dit decennium overstapt naar de volledig elektrische wagen. Ola Kallenius CEO Daimler

‘Het omslagpunt komt dichterbij en we willen klaar zijn als de markt tegen het einde van dit decennium overstapt naar de volledig elektrische wagen’, zegt Daimler-topman Ola Kallenius. Het is voor de CEO van Daimler een uitgelezen moment om de jarenlange kritiek te counteren dat het autoconcern erg laat op de elektrische trein is gesprongen. Pas recent is Mercedes-Benz in de dans gesprongen met de lancering van de EQS, de elektrische versie van zijn S-klasse.

CO2-neutraal in 2039

Het elektrische gamma wordt volgend jaar snel uitgebreid. Mercedes plant acht nieuwe volledig elektrische wagens op drie continenten. Onder meer de compacte versie van de EQS, de EQA, staat op de planning. Verwacht wordt dat de autofabrikant in september ook zijn plannen voor de elektrische versie van de goedverkopende E-klasse zal bekendmaken. Mercedes rekent erop dat in 2030 al meer dan de helft van zijn wereldwijde verkoop uit elektrische modellen bestaat. Die doelstelling ligt in lijn met die van de meeste andere autobouwers. Tegen 2039 moet de hele Mercedes-vloot CO 2 -neutraal zijn.