Mercedes haalt 774.000 auto's terug

Berlijn beveelt ‘een onmiddellijke formele terugroeping vanwege verboden onderdelen in de wagens’. De autobouwer liet al weten in te gaan op de verplichting van de Duitse autoriteiten, maar tegelijk zei Daimler dat het ‘de juridische vragen wil ophelderen’.

In mei had een Duits overheidsorgaan al gemeld dat Daimler sjoemelsoftware gebruikte. Net als bij concurrent Volkswagen bevatten sommige modellen van Mercedes software die herkent wanneer de auto wordt getest, waarna bepaalde systemen in werking treden of juist worden uitgeschakeld. Daimler ontkent iets verkeerd gedaan te hebben.