Autobouwers vermijden forse boetes voor CO2-uitstoot

Door de groeiende verkoop van elektrische wagens zullen de meeste autobouwers dit jaar geen Europese CO2-boetes moeten betalen. Alleen Mercedes-moeder Daimler en het Britse Jaguar Land Rover moeten nog inspanningen doen.

De autobouwers Daimler en Jaguar Land Rover staan het verst van de strengere CO2-doelstellingen van de Europese Commissie. Tot die conclusie komt de Europese milieukoepel Transport & Environment maandag in een nieuw rapport.

Al in 2009 stippelde de Europese Commissie een pad uit om de CO2-uitstoot van auto's fors te verminderen. Vanaf dit jaar mogen nieuw verkochte auto's maximum 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. Zo niet, moeten autobouwers 95 euro boete per extra gram CO2 en per verkochte auto betalen. De factuur kon voor bepaalde constructeurs in de miljarden lopen.

Maar volgens Transport & Environment zal bijna geen enkele autobouwer dit jaar boetes moeten betalen. Verschillende constructeurs hebben op basis van hun resultaten in het eerste halfjaar de Europese doelstellingen al gehaald, bijvoorbeeld omdat ze de performantie van hun klassieke verbrandingsmotoren fors verbeterden (Peugeot) of omdat ze veel plug-in hybrides verkopen (Volvo en BMW).

Enkele merken zitten in de Europese gevarenzone. Mercedes-moeder Daimler en het Britse Jaguar Land Rover, die beiden veel zware, vervuilende auto's in het gamma hebben maar weinig elektrische auto's verkopen, het meeste werk voor de boeg. Maar ook de Duitse groep Volkswagen, die onlangs zijn langverwachte elektrische ID.3 lanceerde, moet dit jaar nog een kloof van 5 gram CO2 dichten om boetes te vermijden.

SUV

De verrassende resultaten zijn het gevolg van het voorzichtige succes van de elektrische auto. Volgens cijfers van de Europese autofederatie ACEA werden in de eerste jaarhelft in de EU 296.444 elektrische auto's of plug-in hybrides verkocht, 77 procent meer dan een jaar eerder.

De groeiende e-verkoop heeft de Co2-uitstoot van nieuwe auto's in 2020 voor het eerst sinds lang doen dalen. De voorbije jaren joeg de populariteit van zware, vervuilende SUV's, die 4 op 10 Belgische kopers verleiden, de gemiddelde CO2-emissie in België omhoog tot 121,2 gram per kilometer in 2019. Maar in de eerste helft van 2020 donderde de uitstoot van nieuwe auto's in België omlaag tot 112,6 gram CO2 per kilometer, een historisch laag resultaat.

Dat gemiddelde is weliswaar ver verwijderd van de Europese doelstelling van 95 gram. Maar de autosector sleepte bij de Commissie heel wat versoepelingen uit de brand. Zo moeten autobouwers hun doel dit jaar maar voor 95 procent van hun vloot halen. Bovendien tellen zowel elektrische auto's als plug-in hybrides dubbel, waardoor zelfs merken zonder zuiver elektrische gamma goed presteren. Constructeurs met veel grote modellen of relatieve lage verkoopaantallen, zoals Jaguar Land Rover, krijgen dan weer andere targets.

Lobby

Bovendien mogen merken hun C2-emissie samenvoegen met concurrenten die veel elektrische auto's verkopen. Daardoor vermijden ook slechte leerlingen, zoals het Italiaanse Fiat (dankzij Tesla) en het Japanse Mazda (dankzij Toyota), zware boetes. Mogelijk gooit ook Daimler het op een akkoordje met Volvo, wiens Chinese moeder Geely tevens aandeelhouder is bij het moederbedrijf van Mercedes.

Transport & Environment verwacht daarom dat amper autobouwers amper CO2-boetes zullen moeten betalen. Sterker nog: de milieugroep vreest dat de verkoop van elektrische auto's vanaf 2022 zal stagneren of zelfs stilvallen omdat de Europese doelen te zwak zijn geformuleerd.