Mercedes stapt in Gents softwarebedrijf

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, investeert in de Gentse softwarespecialist FleetMaster.

Daimler Financial Services, de leasetak van de Duitse Mercedes-moeder Daimler , heeft via een kapitaalsverhoging een minderheidsbelang verworven in het Gentse softwarebedrijf FleetMaster. Dat maakten beide bedrijven woensdag bekend, zonder cijfers te noemen.