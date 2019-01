Mercedes valt luxemarktleider BMW aan

De Duitse autobouwer Mercedes-Benz wil in 2020 het grootste premiummerk van België worden. Marktleider BMW is niet onder de indruk.

'Ons doel is in 2020 de marktleider onder de premiummerken te worden.' Niels Kowollik, de nieuwe directeur van Mercedes-Benz Belux, is nog maar net in België aangekomen of hij daagt in een gesprek met De Tijd al zijn grote concurrent BMW uit.

Mercedes en BMW voeren al jarenlang overal ter wereld een keiharde oorlog om het marktleiderschap in het premiumsegment. Sinds 2016 mag Mercedes zich opnieuw de grootste luxewagenbouwer ter wereld noemen. Ook vorig jaar bleef Mercedes-Benz met 2,3 miljoen verkochte auto's (+1%) concurrent BMW (+2%, 2,1 miljoen) voor.

Vanuit het hoofdkantoor in Stuttgart zet Mercedes zware druk om ook in elk land het nummer één te worden. Maar het merk bijt al jaren zijn tanden stuk op de Belgische markt. Mercedes groeide de voorbije jaren weliswaar sterk, maar slaagt er maar niet in BMW te onttronen. Met een marktaandeel van 7,3 procent ligt BMW duidelijk voor op Mercedes-Benz (6,5 procent).

De Beierse autobouwer is in België historisch erg populair, mede als gevolg van de populariteit van de bedrijfswagen. Dankzij een agressieve prijzenpolitiek op de fleetmarkt kroonde BMW zich vorig jaar tot het vierde populairste merk van het land, na Volkswagen, Renault en Peugeot.

Nummer 1

Mercedes zegt al sinds 2016 dat het marktleider in het premiumsegment wil worden. Eddy Haesendonck CEO BMW Belux

Bij BMW zijn ze dan ook niet onder indruk van de oorlogsverklaring van Mercedes. 'Dat zeggen ze al sinds 2016', grijnst Eddy Haesendonck, CEO van BMW Belux. 'Voor ons is het marktleiderschap geen doel op zich. Ons doel is om te groeien. Bij ons staat de klant op nummer 1 en niet de concurrent. De klantervaring moet top zijn. Het aantal inschrijvingen op het eind van het jaar is minder van tel.'

Ook het derde Duitse premiummerk, Audi, droomde jarenlang van het marktleiderschap in België. Tot 2012 was Audi het best verkopende premiummerk van het land. Maar terwijl BMW en Mercedes scoorden met een uitgekiende modellenstrategie, die auto's variërend van de compacte stadsauto tot de zwaarste SUV in het gamma heeft, blijft de verkoop van Audi al jaren nagenoeg stabiel. Het marktaandeel van Audi viel vorig jaar terug tot 5,2 procent.

We kunnen beter doen dan de derde plaats maar met het huidige modellenportfolio is het marktleiderschap voor Audi geen realistische ambitie. Denis Gorteman CEO D'Ieteren Auto

'We kunnen beter doen dan de derde plaats maar met het huidige portfolio is de positie van nummer één geen realistische ambitie', beseft Denis Gorteman, topman van Audi-invoerder D'Ieteren Auto. 'Het modellenportfolio van Audi is niet zo breed als bij BMW en zeker niet als bij Mercedes. De Mercedes A-klasse of de BMW 2-reeks (twee compacte modellen, red.) zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar bij Audi.'

Rampjaar

De Duitse premiummerken rekenen dit jaar alle drie op groei na een opvallend zwak 2018. BMW en Mercedes-Benz zagen hun verkoop in België vorig jaar 5 procent zakken, Audi ging zelfs bijna 14 procent achteruit.

De Duitse merken hebben last van de instorting van de diesel, die een aanzienlijk deel van hun verkoop uitmaakt. 'Als de klant van de ene op de andere dag een benzine vraagt, zijn we gewoon niet in staat om meteen veel meer benzines te bouwen', geeft Mercedes-topman Kowollik toe.

Bovendien leed de Duitse premium onder de nieuwe WLTP-uitstoottest. Voor de invoering van de meer realistische Europese uitstoottest op 1 september moesten alle autobouwers elk model opnieuw laten homologeren. BMW was snel klaar, waardoor zijn auto's door de hogere CO2-uitstootwaarde minder aantrekkelijk werden op de bedrijfsmarkt.

Mercedes en vooral Audi liepen daarentegen vertraging op bij de homologatie waardoor verschillende modellen niet leverbaar waren. 'Audi AG was gewoon niet klaar', klaagt Denis Gorteman. 'Audi was niet goed georganiseerd voor de homologatie van zijn voertuigen.'

Toch was er vorig jaar ook een premiummerk dat vooruitging in België. De verkoop van Volvo groeide bijna 12 procent, onder meer dankzij het succes van de compacte SUV XC40 uit de Gentse fabriek. Maar met een verkoop van 20.000 auto's blijft het Zweedse merk een eind verwijderd van het Duitse toptrio.