Mercedes verwerft 20 procent in Aston Martin

Het favoriete automerk van James Bond krijgt binnenkort een nieuwe hoofdaandeelhouder. De Duitse constructeur Daimler is van plan om tegen 2023 stapsgewijs een belang van maximaal 20 procent op te bouwen in Aston Martin . Dat meldde de Britse sportwagenbouwer dinsdag.

Daimler is sinds 2013 een kleine aandeelhouder van Aston Martin. De Duitsers bezitten 2,6 procent van het legendarische Britse bedrijf en leveren technologie en motoren. In de toekomst wil Aston Martin ook gebruikmaken van de elektrische expertise van de Duitsers. Aston Martin loopt op dat gebied achter: het moest de lancering van zijn eerste elektrische model, de Rapide E, begin dit jaar opnieuw uitstellen.

Crisis

Palmer haalde het zwaar verlieslatende merk de voorbije jaren uit het slop door de sportwagens exclusiever en duurder te maken. Die terugkeer bekroonde hij in 2018 met een beursgang in Londen. Die werd een catastrofe. De waarde van het aandeel is compleet gekelderd. Palmer werd als topman vervangen door Tobias Moers, de CEO van Mercedes' sportmerk AMG.

Stroll

Dit jaar kende de aandeelhoudersstructuur van Aston Martin al verschillende wissels. Begin dit jaar telde de Canadese miljardair Lawrence Stroll 182 miljoen pond (216 miljoen euro) neer voor een belang van 16,7 procent in Aston Martin. Begin juni liet het Italiaanse investeringsfonds Investindustrial zijn belang in Aston Martin zakken van 20 naar 15 procent.

Begin dit jaar hadden Britse media nog gemeld dat Geely, het Chinese moederbedrijf van het Zweedse Volvo, overwoog geld te pompen in Aston Martin . Uiteindelijk ontpopt Daimler zich tot reddende engel, al zweeft de geest van de Chinezen boven de nieuwe deal. Li Shufu, de eigenaar van Geely, is met een belang van 9,7 procent de grootste private aandeelhouder van Daimler.

Door de investering van Daimler belandt opnieuw een Brits kroonjuweel in Duitse handen. Volkswagen is sinds 1998 eigenaar van het limousinemerk Bentley. BMW kocht in 1994 het merk Mini en voegde tien jaar later het prestigieuze luxemerk Rolls Royce aan zijn portfolio toe. De overname van de merken Rover en Land Rover draaide voor BMW op een mislukking uit.