Met de stekker in de pijp

Als het over elektrische voertuigen gaat, worden vaak ronkende beloftes gedaan. Met e-trucks is het niet anders. Maar vanaf vandaag moet dat anders worden.

Vrachtwagens zijn slaven van de boekhouders. Hun uiterlijk, aandrijving en prestaties worden maar door één ding bepaald: de prijs per kilometer. Het wegtransport is geen vetpot en na het loon van de chauffeur kan elke cent per kilometer die met het werkpaard wordt bespaard het verschil maken tussen winst en verlies.

Dat maakte dat elektrische vrachtwagens lange tijd een utopie bleven. Technisch was er geen probleem: een stapel batterijen in de truck en gaan. Maar batterijen waren lang te duur, te groot en te zwaar. Nu gaat het echter snel. Vooral de prijs keldert. Terwijl autobatterijen in 2010 nog ruim 1.000 dollar per kilowattuur kostten, is dat nu gezakt tot zowat 100 dollar. Dat maakt boekhouders enthousiast. Het maakt elektrische vrachtwagens potentieel rendabel, vooral omdat de meeste vrachtwagens geen batterijautonomie van 1.000 kilometer nodig hebben. Ze rijden doorgaans hooguit een paar honderd kilometer per dag.

Die dalende batterijprijs heeft de vrachtwagenindustrie in vuur en vlam gezet. Ook al waarschuwde de vereniging van Duitse autobouwers dinsdag nog op haar Nutzfahrzeugjahrestagung (jaarvergadering) om niet enkel op elektrificatie, maar ook op waterstof in te zetten, de elektrische vrachtwagen is een feit.

Dat blijkt woensdag uit de presentatie van de eArctros van Mercedes-Benz: het eerste elektrische vrachtwerkpaard dat het merk in serieproductie neemt. Later dit jaar moeten de eerste exemplaren van de band rollen.

De klassieke producenten laten hippe Amerikaanse nieuwkomers als Nikola en Tesla achter zich.

Daarmee laten de klassieke producenten hippe Amerikaanse nieuwkomers als Nikola en Tesla achter zich. Tesla liet zijn Semi in 2017 voor het eerst zien en beloofde de eerste levering in 2020. Ondertussen is het onzeker of eind 2021 de productie op gang kan komen en vertrok Elon Musks rechterhand Jerome Guillen, die het vrachtwagenproject moest rechttrekken.

Uitdager Nikola beloofde minstens even blitse elektrische vrachtwagens, maar viel in ongenade bij beleggers nadat twijfels waren gerezen over de technische prestaties. Het aandeel Nikola verloor op Wall Street het voorbije jaar twee derde van zijn waarde.