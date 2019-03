Michelin stapt in Antwerps bandenbedrijf ITC

De overname kwam in een stroomversnelling toen Michelin vorig jaar het Quebecse Camso (Solideal) kocht. Camso, een producent van off road-banden, is de belangrijkste leverancier van ITC.

Enkele maanden later besliste de eigenaarsfamilie Mespreuve de meerderheid van zijn bedrijf aan Camso/Michelin te verkopen. De verkopende eigenaarsfamilie Mespreuve houdt een minderheid van de aandelen in handen. Een bedrag van de transactie werd niet vrijgegeven.

Bandlengte voorsprong

ITC is naar eigen zeggen 'met meer dan een bandlengte voorsprong' marktleider in België. Het bedrijf in Wommelgem werd in 1979 opgericht door Jean-Marie Mespreuve. Zijn zoon Gregory blijft aan als CEO.