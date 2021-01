Microsoft doet eerste grote investering in autonome wagens

Microsoft neemt deel aan een kapitaalronde van Cruise, het filiaal voor autonome wagens van General Motors (GM). De waardering van Cruise komt nu uit op zo'n 30 miljard dollar, in de buurt van die van Waymo, een zuster van Google die zich ook toelegt op zelfrijdende wagens.

De kapitaalronde van het in San Francisco gevestigde Cruise bedraagt 2 miljard dollar. De waardering stijgt hierbij van 19 miljard dollar bij een vorige kapitaaloperatie in 2019 naar 30 miljard nu. Het aandeel GM veerde sterk op bij de bekendmaking van het nieuws.

Naast Microsoft nemen ook GM zelf en Honda deel, evenals Vision Fund van SoftBank. Het is onbekend hoe groot het aandeel van de verschillende partijen is.

Robotaxi

Cruciaal bij de deal is dat Cruise en GM het cloudplatform Azure gebruiken. Het cloudplatform wordt ingezet voor het beheren en monitoren van de vloot zelfrijdende wagens van Cruise. Ook de communicatie met een app waarbij consumenten ritten kunnen aanvragen bij Cruise maakt deel uit van de Azure-diensten. Het is een vitaal onderdeel van de robottaxidienst die Cruise wil uitbouwen.

Waardering

Topman Kyle Vogt van Cruise verklaart de hoge waardering voor Cruise door het feit dat slechts een handvol bedrijven in de sector van de autonome voertuigen het leeuwendeel van het menselijke en financiƫle kapitaal kan aantrekken.

Vorig jaar gooide de start-up Starsky Robotics, die zich toelegde op autonome trucks, de handdoek in de ring nadat het geld was opgeraakt. Een andere start-up, Zoox, werd in de armen gedreven van Amazon nadat een financieringsronde mislukte.