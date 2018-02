Miljardenerfenis BMW eindelijk verdeeld

De kinderen van BMW-miljardaire Johanna Quandt hebben ruim twee jaar na de dood van hun moeder een akkoord gesloten over de verdeling van de erfenis.

De Duitse autobouwer BMW mag dan wel op de beurs van Frankfurt noteren - het aantal vrij verhandelbare aandelen maakt met 53,2 procent zelfs de meerderheid uit - dat neemt niet weg dat de echte macht over het concern bij de familie Quandt ligt.

De familie, die afstamt van een Nederlands geslacht van touwdraaiers, belandde in de 18de eeuw in Duitsland en bouwde daar een industrieel imperium uit. Ze belandde ook in het kapitaal van de autobouwers Daimler-Benz en BMW. Het was afstammeling Herbert Quandt die de geschiedenisboeken inging als de redder van BMW door het noodlijdende bedrijf in de jaren 50 van niet te verkopen aan Daimler-Benz, maar er een groot deel van zijn fortuin in te steken om het overeind te houden.

Het legde de basis voor de rijkdom van de Quandts, die nu met een vermogen van meer dan 30 miljard euro tot de rijkste families van Duitsland worden gerekend. Na het overlijden van Herbert kreeg zijn vrouw Johanna het voor het zeggen. Tot ook zij in de zomer van 2015 stierf.

Johanna Quandt had een stukje van de participatie van 46,8 procent in BMW al bij leven in stilte onder haar kinderen Stefan en Susanne verdeeld, maar de stemrechten bleven bij haar. Na haar dood stonden Stefan en Susanne voor de taak om een deal te sluiten over de erfenis en volgens meerdere stemrechtverklaringen zijn ze daar 2,5 jaar na het wegvallen van Johanna in geslaagd.

Blokkeringsminderheid

Stefan en Susanne Quandt - formeel gezamenlijk de erfgenamen - hebben er blijkbaar niet voor geopteerd om de stemrechten die ze erfden gewoon in tweeën te splitsen. Stefan, met zijn 51 nochtans de jongste van de twee, krijgt een blokkeringsminderheid van 25,8 procent in handen. Zijn 55-jarige zus verwerft 20,9 procent van BMW.

Volgens een woordvoerder van de familie zijn ze niet van plan aandelen van de hand te doen. Dat hoeft ook niet: alleen al van de dividenden kunnen ze rijkelijk leven. Tegen de huidige koers is het pakket van Stefan 13,4 miljard euro waard, dat van zijn zus 10,9 miljard.