Mislukte beursgang nekt Britse autofreak

Het Britse autobedrijf Aston Martin komt dinsdag met een mededeling. Naar alle waarschijnlijkheid wordt CEO Andy Palmer aan de deur gezet.

Toen Andy Palmer (56) in september 2014 CEO werd van het automerk Aston Martin gaven critici hem geen schijn van kans. Het luxelabel zat al jaren in zwaar weer en leed in 2013 een verlies van 25 miljoen pond. Door weinig visionair bestuur en een gedateerd aanbod zag het Britse bedrijf zijn prestige en status - vooral opgebouwd dankzij de James Bond-films -afbrokkelen.

De eerste 500 nieuwe DB11-modellen stuurde ik bij een kwaliteitscheck allemaal terug. Die auto was de meest cruciale in de geschiedenis van het bedrijf. Andy Palmer CEO Aston Martin

Dat moest Palmer, toen aan de slag bij Nissan, waar hij in ruim 20 jaar opklom tot de top, keren. Hij cultiveerde schaarste door de racewagens exclusiever en duurder te maken, beloofde om elk jaar een nieuw model uit te brengen en zag persoonlijk toe op de kwaliteit van de nieuwe lijn auto’s.

Van de DB11, het eerste nieuwe model in het tijdperk-Palmer, controleerde de ingenieur eigenhandig de eerste 1.000 exemplaren die van de band rolden. ‘De eerste 500 stuurde ik allemaal terug. Die auto was de meest cruciale in de geschiedenis van het bedrijf. Ik gebruikte dat moment om aan iedereen te tonen dat kwaliteit het allerbelangrijkste is’, zei Palmer in een interview over de periode waarin hij ettelijke nachten op kantoor sliep.

Winst

Alle sceptici ten spijt slaagde Palmer er in 2017 in Aston Martin voor het eerst in tien jaar opnieuw winst te laten maken. Een parel op de kroon van de autofreak en kind van de West Midlands - de bakermat van de Britse auto-industrie - wiens ‘droom het was om een Engelse automaker te leiden’. Op zijn zestiende ging de rasechte Brit - hij drinkt sloten thee en is fan van punkiconen als Joy Division en The Sex Pistols - al in de leer bij Automotive Products, het begin van een levenslange obsessie en een carrière van intussen 40 jaar in de autobusiness.

Schermvullende weergave De DBX, het nieuwste model van Aston Martin. De SUV moest het Britse bedrijf weer geld opbrengen. ©AFP

Maar de voorbije maanden moest Aston Martin - dat in zijn 107-jarige geschiedenis al zeven keer bankroet ging - opnieuw teleurstellende cijfers opbiechten. De verkoop valt tegen en de winstmarges zijn, ondanks Palmers hervormingen, te laag. De lancering van de DBX, de eerste SUV van Aston Martin, moest het tij keren in 2020. Maar toen kwam corona, waardoor de productie vertraging opliep en de verkoop nog eens met een derde zakte.

Beursgang

Begin dit jaar leek Aston Martin gered door een manoevre van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. De baas van het formule 1-team Racing Point F1 telde toen 182 miljoen pond (216 miljoen euro) neer voor een belang van 16,7 procent. Maar eigenlijk kwam de echte nekslag al in oktober 2018. Toen trok Aston Martin in navolging van Ferrari naar de beurs. Het was een belangrijk element van Palmers reddingsoffensief, maar achteraf bekeken werd net die ellende hem fataal.

Schermvullende weergave De Canadese miljardair Lawrence Stroll pompte 182 miljoen pond in het noodlijdende Aston Martin. ©BELGAIMAGE

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times kondigt het bedrijf dinsdag het vertrek van Palmer aan. De Duitser Tobias Moers, de CEO van Mercedes-AMG, zou hem vervangen. Sinds de introductie op de beurs in 2018 kelderde het aandeel. Van de 4,3 miljard pond (4,7 miljard euro) waarop beleggers het bedrijf toen waardeerden, schiet nu nog maar 539 miljoen pond (602 miljoen euro) over.