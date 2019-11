Moederbedrijf Mercedes-Benz schrapt minstens 10.000 banen

Elektrisch en autonoom

Met de forse inkrimping wil Daimler 1,4 miljard euro aan personeelskosten uitsparen. De vrijgekomen middelen dienen onder meer om de overgang naar elektrisch en autonoom rijden te financieren. Dat vergt miljardeninvesteringen. Daimler gaf dit jaar meerdere winstwaarschuwingen, onder meer vanwege de hoge kosten in de nasleep van het schandaal met sjoemeldiesels. Ook handelsspanningen en moeilijke marktomstandigheden zitten het bedrijf in de weg.

Daimler is niet de enige Duitse autoconstructeur die ingrijpt. Eerder deze maakte Audi al bekend dat in twee Duitse vestigingen, waaronder in Inglostadt, 9.500 banen zullen verdwijnen. Die ingreep maakt deel uit van een globaal herstructureringsplan dat in totaal 6 miljard euro aan kostenbesparingen moet opleveren. En net als bij Daimler dient het bespaarde geld om de overgang naar de elektrische auto te financieren.