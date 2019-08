Monsterverlies voor Oost-Vlaamse autozetelbouwer Adient

Adient wijt een groot deel van het megaverlies aan herstructureringskosten, die opliepen tot 12 miljoen euro. Aanleiding was de lancering van het nieuwe model XC40 bij Volvo Car Gent. Omdat de volumes voor de kleine SUV de verloren volumes voor het vroegere succesmodel XC60 onvoldoende compenseerden, schrapte Adient de nachtploeg in zijn fabriek. 160 jobs stonden op het spel.

Werkonderbrekingen

Na de schrapping van de nachtploeg moesten werknemers van Adient enkele weekends overuren presteren. Ook was extra personeel nodig om de productie in de dagploegen te verhogen. Dat joeg de factuur verder op.

Rooskleurig is de financiële situatie in Assenede niet. Door het enorme verlies kampt Adient Belgium met een negatief eigen vermogen. De overgedragen verliezen zijn opgelopen tot bijna 35 miljoen euro. Met een kapitaalverhoging van naar verwachting 12 miljoen euro wil het moederbedrijf zijn Belgische dochter opnieuw gezond maken.

Ondanks een geplande omzetstijging van 13 procent verwacht Adient ook in 2019 geen winst. Maar door het succes van de XC40 is de kans reëel dat de fabriek er bovenop komt. Bij het bedrijf was niemand bereikbaar voor commentaar.

Adient, met hoofdzetel in Ierland, is sinds 2016 genoteerd op de beurs van New York. Het bedrijf ontstond als een afsplitsing van de autozeteltak van Johnson Controls. Die Amerikaanse multinational kocht in 2003 de zetelfabriek van ECA. ECA, in 1996 verkozen tot Onderneming van het Jaar, is nog altijd actief als bekleder van auto-interieurs.