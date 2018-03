Moorkens zet autogarages in de etalage

De Antwerpse autogroep Alcopa van de familie Moorkens zoekt een overnemer voor haar Belgische garage-imperium. Het Nederlandse bedrijf Van Mossel aast op het kroonjuweel van de familie Moorkens.

Alcopa, een van de bekendste familiebedrijven uit de Belgische autosector, staat voor een omwenteling. De autoholding van de familie Moorkens tast de markt af over een verkoop van zijn Belgisch-Luxemburgse retailtak Modis. Dat vernam De Tijd van verschillende bronnen.

De zoektocht werd vorig jaar op gang getrokken. In de kerstvakantie leek de Nederlandse autogroep Van Mossel Modis, dat ongeveer 30 autogarages omvat, binnen te rijven. Maar de overname door Van Mossel, dat 72 autogarages in Nederland bezit, raakte op het laatste moment niet rond. Ook een andere buitenlandse speler zou intussen interesse tonen voor Modis.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Eric Berkhof, de eigenaar van Van Mossel, bevestigt aan De Tijd dat de overname van Modis voor hem nog altijd een - maar niet de enige - mogelijkheid is. ‘We bekijken de Belgische markt’, zegt de Nederlander, die ook eigenaar is van de Belgische leasemaatschappijen DirectLease en J&T Autolease.

De aanslepende onderhandelingen veroorzaken onzekerheid bij het personeel. Naast de financieel directeur en de personeelsdirecteur speelde Modis vorig jaar ook zijn Franse CEO Benoit Dejean kwijt, die naar de banksector vertrok. Zijn interim-opvolger Arnaud Dresse, die overstapte van de Belgische VW-invoerder D’Ieteren, moet Modis nu klaarstomen voor de verkoop.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Een deal rond Modis zou de familieholding Alcopa, opgericht in 1937, dooreenschudden. Pas twee jaar geleden deed Alcopa voor het eerst enkele activa van de hand. De kantoormeubeldivisie EOL werd toen verkocht aan een groep rond voormalig Alcopa-CEO François Hinfray. Maar Modis is de hoeksteen van het bedrijf. De retailtak is goed voor ongeveer een derde van de jaaromzet van Alcopa, die vorig jaar bijna 2 miljard euro bedroeg. De garagetak stelt ook 40 procent van de 2.300 werknemers van Alcopa tewerk, blijkt uit het recentste publiek beschikbare jaarrapport van 2015.

40% werknemers De garagetak stelt 40 procent van de 2.300 werknemers van Alcopa tewerk.

Modis bestaat uit vier onderdelen. De belangrijkste tak, Fidenco, verdeelt onder meer de merken Ford, Volvo, Hyundai en Land Rover in twaalf vestigingen in Antwerpen en Vlaams-Brabant. Daarnaast omvat Modis ook het Antwerpse GMAN (Opel en Toyota), de Limburgse groep Bruyninx (Fiat, Citroën, Kia,...) en Autopolis, een dealergroep in de stad Luxemburg.

Opvallend is dat Modis ondanks de verkoopgeruchten zelf nog uitbreidt in België. Zo nam de groep onlangs de gebouwen van een Toyota-garage in Zaventem over. De tak Bruyninx opent dit jaar het enige verkooppunt van DS in Limburg. ‘Modis is een levend dossier’, klinkt het in Alcopa-kringen.

Alcopa kan niet naast de enorme consolidatiegolf kijken die de jongste tijd over de Europese en Belgische garagemarkt rolt. Door de zware investeringen die nodig zijn om de vaak amper rendabele garages aan te passen aan de nieuwste technologieën kopen almaar meer rijke buitenlandse groepen garages op.

Zo verkocht Mercedes vorig jaar zeven Oost-Vlaamse garages aan de Zweedse investeringsgroep Anders Hedin. Door een deal met Porsche Holding Salzburg (PHS), de dealertak van de autobouwer Volkswagen, bemachtigde de Zwitserse autoreus Emil Frey vorig jaar zijn eerste zes garages in België. Voordien stapte de Zweedse groep Bilia in de BMW-concessies van Aarlen en Libramont.

Groot in België, klein in Europa

Met de invoer en verkoop van enkele tienduizenden auto’s per jaar is Alcopa, na D’Ieteren, de grootste familiale autogroep van België, maar op de Europese markt is het bedrijf een kleine garnaal. Wil Alcopa blijven meespelen in die consoliderende markt, moet het familiebedrijf zwaar investeren. Maar daar heeft Alcopa wellicht geen zin. Het focust liever op de Belgische automarkt. Daarom wil het ook dit jaar nog af van zijn participatie in de Franse autoverdeler Groupe Bernard (zie kader). ‘In de autosector zijn taal en cultuur belangrijk. Het is een métier proche’, klinkt het.

Daarnaast blijft Alcopa wel actief in de invoer van de Zuid-Koreaanse merken Hyundai en SsangYong en de Japanse merken Suzuki en Isuzu, die samen 5 procent van de Belgische markt bezetten.

Diversificatie

Bovendien breidt Alcopa sinds enkele jaren langzaam zijn portfolio uit. De divisie AlcoDev, opgericht in 2011, telt al zes participaties, waaronder een meerderheidsbelang in de Antwerpse Group Thys, een specialist in de productie van binnendeuren.

De Antwerpse groep gaat dezelfde weg op als de beursgenoteerde familiale VW-invoerder D’Ieteren, die onlangs de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine kocht. ‘D’Ieteren is geen autogroep’, beklemtoonde CEO Axel Miller al meermaals.

We zijn geen autobedrijf. Eigenlijk is Alcopa een marketingonderneming. Axel Moorkens (in 2015) Voorzitter alcopa

Ook voorzitter Axel Moorkens maakte eerder al duidelijk dat zijn familiebedrijf niet met de autosector is getrouwd. ‘We zijn geen autobedrijf, eigenlijk is Alcopa een marketingonderneming’, zei hij enkele jaren geleden aan De Tijd. ‘We hebben veel expertise in het vermarkten van producten, van auto’s. Dankzij ons haalt Hyundai een relatief groot marktaandeel in België. Waarom zouden we die kennis ook niet gebruiken om hetzelfde te doen met andere producten?’