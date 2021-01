Motoverkoop zit op hoogste peil in tien jaar

De verkoop van moto's ging er in het coronajaar 2020 verrassend op vooruit. Vooral lichte en Aziatische motoren zijn in trek.

De moto heeft geen last van de coronacrisis. Vorig jaar werden in België 25.807 nieuwe motoren verkocht, 3,5 procent meer dan in 2019. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

De Belgische motoverkoop bereikte daarmee het hoogste punt sinds 2011. De motomarkt presteerde opmerkelijk beter dan de automarkt. Die ging er vorig jaar 22 procent op achteruit, onder meer door de wekenlange sluiting van de showrooms en de onzekerheid bij de particuliere koper.

Febiac ziet meerdere redenen voor de groeiende motoverkoop. Volgens de federatie lieten veel Belgen hun jaarlijkse grote reis vallen. Met het vrijgekomen budget kochten ze een moto om het eigen land te verkennen. En gebruikers van het openbaar vervoer zouden door de coronapandemie overschakelen op het flexibel alternatief van de motorfietsen of scooter.

Een derde verklaring is de gewijzigde regelgeving. Sinds 1 januari mogen alleen nog motorfietsen met de Euro5-norm in België worden ingeschreven. Daarom moesten alle Euro4-motorfietsen eind vorig jaar nog snel de deur uit. Daardoor lag de Belgische verkoop van moto's in december dubbel zo hoog als een jaar eerder.

BMW

Vijf grote merken zijn goed voor de helft van de Belgische motoverkoop. BMW, dat 2020 eindigde als tweede populairste automerk van België, bevestigde vorig jaar zijn marktleiderschap op de motomarkt. Met 3.230 ingeschreven moto's (-2%) verkocht het Beierse merk acht stuks meer dan zijn dichtste achtervolger Yamaha (+5%). De Japanse merken Honda en Kawasaki en de Italiaanse Vespa-bouwer Piaggio verkochten elk ongeveer 2.000 moto's in België.

Febiac wijst erop dat vooral lichtere en dus vaak goedkopere moto's in trek zijn. Dat is ook te wijten aan het stijgende aanbod en de groeiende populariteit van Aziatische merken. Zo komt het Taiwanese Kymco met 733 inschrijvingen (+26 %) de top 10 van populairste motomerken binnen. Het Chinese CFMoto vond 587 kopers in België, 80 procent meer dan een jaar eerder. Het historische Italiaanse merk Benelli, dat al jaren in handen is van het Chinese Qianjiang, ging 60 procent hoger. En het Zuid-Koreaanse Hyosung verdriedubbelde zijn verkoop tot 151 stuks.