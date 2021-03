Musk: 'Je kan nu een Tesla kopen met bitcoin'

Elon Musk laat via Twitter weten dat Tesla de bitcoin voortaan als betaalmiddel zal aanvaarden, in eerste instantie alleen in de VS.

Tesla had begin februari aangegeven de bitcoin als betaalmiddel te onderzoeken. Dat bericht viel toen samen met de investering van de maker van elektrische auto's van 1,5 miljard dollar in de bitcoin.

De bitcoins die Tesla ontvangt van klanten zal de e-autobouwer aanhouden als bitcoin en niet omzetten in dollars. Betalen met de bitcoin is voorlopig enkel mogelijk in de VS. Later dit jaar wordt dat ook mogelijk buiten de VS, zegt Musk op Twitter.

Bitcoin schiet hoger

In een reactie op de tweet van Musk schiet de bitcoin 3 procent hoger naar 56.000 dollar. De bitcoin piekte op 13 maart op 61.742 dollar.