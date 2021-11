Musk bereid om 6 miljard te doneren als VN aantonen dat je zo honger wereld uit helpt

Verkoopt de Amerikaanse miljardair en Tesla-topman Elon Musk een deel van zijn Tesla-aandelen om honger de wereld uit te helpen? Dat is de inzet van een Twitter-discussie tussen Musk en David Beasley, de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

De bal ging aan het rollen nadat de Amerikaanse nieuwszender CNN een artikel gepubliceerd had waarin Beasley zei dat een groepje ultrarijken honger de wereld uit kan helpen met een fractie van hun vermogen. Hij verwees nadrukkelijk naar Musk en diens rivaal, Amazon-oprichter Jeff Bezos. 'Met 6 miljard dollar kunnen we 42 miljoen mensen helpen die letterlijk sterven als we ze niet bereiken. Complex is dat niet', zei hij.

Musk, die met een vermogen van 300 miljard dollar de rijkste mens ter wereld is, was getriggerd. 'Als het Wereldvoedselprogramma in deze Twitter-draad kan beschrijven hoe 6 miljard de wereldhonger kan oplossen, verkoop ik meteen Tesla-aandelen en doe ik het', reageerde hij.

Zonlicht

Enkele uren later repliceerde Beasley dat het zo simpel niet is, maar dat 6 miljard dollar wel geopolitieke instabiliteit en massamigratie kan voorkomen en dat het 42 miljoen mensen die dreigen te verhongeren kan helpen. 'Laat ons praten. Het is niet zo complex als een Falcon Heavy, maar er staat te veel op het spel om er geen gesprek over te hebben. Ik kan op de volgende vlucht naar jou zitten', tweette hij.