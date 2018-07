'Musk plant Tesla-fabriek in China'

De topman van Tesla wil elektrische auto's produceren in China. Hij plant een fabriek in Sjanghai, zeggen ingewijden.

Tesla wil jaarlijks 500.000 auto's in China produceren. De maker van elektrische auto's staat op het punt een overeenkomst met de lokale autoriteiten van Sjanghai te ondertekenen over de bouw van een fabriek in de havenstad. Dat zeggen ingewijden aan het persbureau Bloomberg. Het nieuws valt samen met een bezoek van Elon Musk aan Beijing woensdag. Als de fabriek er komt, is dat de grootste stap van Tesla buiten de Verenigde Staten.

Tesla liet vorig jaar al weten de mogelijkheden van een fabriek in China te onderzoeken. Toen was sprake van de productie van enkele honderdduizenden auto's per jaar. Het Amerikaanse bedrijf zou willen profiteren van de snelgroeiende markt voor elektrische auto's en de lagere productiekosten in het Aziatische land.

Handelsoorlog

Door de extra importheffingen op Amerikaanse auto's zijn de plannen waarschijnlijk in een stroomversnelling geraakt. China verhoogde de invoerbelastingen van 25 tot 40 procent, als vergelding voor de protectionistische maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Musk zag zich gedwongen de prijzen voor zijn modellen in China - een van zijn lucratiefste markten - met 20 procent te verhogen. De verkoop in China is daardoor in het eerste kwartaal gedaald tot 15 procent van de totale omzet van Tesla. In de drie maanden daarvoor - voor de Chinese heffingen dus - was de verkoop in China nog goed voor 30 procent van de totale omzet. Tesla verkocht vorig jaar 14.779 auto's in China. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 3 procent in de elektrisch aangedreven automarkt en is het nummer tien in China.

De plannen van Musk om in China te produceren komen niet als een verrassing. China is de grootste automarkt en tegelijk het nummer een voor elektrische auto's ter wereld. De Chinese overheid steunt de elektrificatie van het wagenpark met allerlei subsidies voor producenten, batterijfabrikanten en consumenten. Volgens een rapport van JPMorgan neemt China tegen 2020 zo'n 60 procent van de wereldverkoop van e-auto's voor zijn rekening.

Geld nodig

Musk liet in het verleden weinig los over zijn plannen in China, maar nu heeft hij waarschijnlijk weinig keuze. In de VS kampt hij met productieproblemen en botst hij tegen zijn subsidiegrens. Dat zal waarschijnlijk in hogere prijzen resulteren en een impact hebben op de vraag naar Tesla's volgend jaar.

Een van de grootste problemen van Tesla is kapitaal. Om te blijven doen wat het nu doet, het Model Y te lanceren en zijn capaciteit uit te breiden heeft Musk tegen 2020 meer dan 10 miljard dollar extern kapitaal en schuldfinancieringen nodig, stelt een rapport van Goldman Sachs. Een nieuwe fabriek in China zou 4 tot 5 miljard dollar kosten. De kapitaalinvesteringen voor de productie van Model 3 alleen bedragen meer dan 3,2 miljard dollar.

Schermvullende weergave Elon Musk, de topman van Tesla. ©REUTERS

Een mogelijk piste is steun van een of andere Chinese gigant. De internetgroep Tencent, bekend van de in China immens populaire WeChat-app, heeft een belang van 5 procent in Tesla. Wat de reden voor die investering is, blijft een raadsel. Musk dankte Tencent wel voor zijn 'advies'. Mogelijk breiden beide spelers hun relaties uit. De kans is ook groot dat China Tesla een handje helpt met zijn Chinese investering.

Vorig jaar werden in China 777.000 elektrische auto's (plug-in, hybride) en auto's op brandstofcellen verkocht. Dit jaar zijn het er waarschijnlijk 1 miljoen, raamt de Chinese federatie van autofabrikanten. De Chinese overheid mikt tegen 2025 op 7 miljoen elektrische auto's.