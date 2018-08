Musk's en de Saoedi's: van boosdoener tot redder in nood

Tesla-topman Elon Musk praat met het Saoedisch staatsfonds om zijn bedrijf van de beurs te halen terwijl hij in het verleden de olie-industrie vaak heeft bestempeld als boosdoener. Draait Musk met de wind?

Vorige week zorgde Tesla-baas Elon Musk voor heel wat opschudding en verwarring door aan te kondigen dat hij zijn bedrijf van de beurs wil halen. Eerst werd gedacht dat het om een grap ging, een manier om te provoceren zoals Musk wel al vaker deed in het verleden. Maar in de dagen na de aankondiging op Twitter werd het duidelijk dat het idee van een beursexit ernstig bestudeerd werd.

De 47-jarige Musk bevestigde in een blogpost dat er gepraat werd met het Saoedische staatsfonds. 'Bijna twee jaar geleden zocht het Saoedische staatsinvesteringsfonds al contact om van Tesla een privaat bedrijf te maken. Nadat de Saoedi's recent een belang van 5 procent opbouwden in Tesla, vroegen ze een nieuwe vergadering, die plaats vond op 31 juli', aldus topman Musk. Saoedi-Arabië zou zich met een miljardeninvestering in de elektrische autobouwers willen indekken teggen zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Als de beursexit werkelijkheid wordt dankzij de Saoedi's, dan geeft Musk dus een deel van de controle over aan een staat die rijk is geworden door olie. Dat klinkt tegenstrijdig, zeker omdat Musk in het verleden verschillende keren tegen de schenen van oliemagnaten heeft geschopt en de sector van fossiele brandstoffen met de vinger heeft gewezen.

Vijand

Zo zei Musk verschillende keren dat bedrijven, ten tijde van de opwarming van de aarde, ofwel een deel van de oplossing ofwel het probleem zijn. Ook beweerde hij in 2013, tijdens de opening van een Tesla-showroom in Londen, dat de olie-industrie met opzet foute informatie verspreidt over elektrische wagens in een poging om bevindingen rond klimaatopwarming onderuit te halen.

'Het is te vergelijken met de strijd tegen tabak jaren geleden: toen zetten ze allerlei marketingcampagnes op met de boodschap dat tabak gezond onschadelijk was', aldus Musk aan de Britse krant The Guardian. De propaganda van de olie-industrie, die de energietransformatie willen tegenwerken, heeft de ondernemer nog heel vaak aangehaald als een bedreiging voor Tesla en het klimaat.

Diversificatie

Verwerpt Elon Musk, door miljarden olie-dollars aan te nemen, zijn eigen ideologie en visie? Zo rechtlijnig is het volgens persagentschap Bloomberg niet. De spelers die Musk eerder afschilderde als boosdoeners voor het milieu willen nu ook graag gezien worden als een deel van de oplossing.

Verschillende grote innovaties en groene investeringen komen van zijn 'vijanden'. Zo heeft de Nederland-Britse multinational Royal Dutch Shell duizenden laadstations voor elektrische wagens geplaatst in Europa.

Bovendien willen heel wat oliestaten zoals Noorwegen en Saoedi-Arabië diversifiëren, weg van olie. Miljarden investeren in groene energie past dus in die strategie en is niet per se een manier om Tesla onderuit te halen.

Speciaal comité

Ondertussen heeft de bestuursraad van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens een speciaal comité opgericht om het voorstel van topman Musk te onderzoeken. Het comité, dat uit onafhankelijke bestuurders samengesteld is, zal moeten beslissen of een beursexit raadzaam en haalbaar is.