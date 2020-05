Musk tweet Tesla lager

'Het aandeel Tesla is te duur in mijn ogen'. Met die korte tweet vaagde Elon Musk bijna 10 miljard dollar aan beurswaarde van zijn eigen bedrijf weg.

Om 17.15 uur onze tijd, dook het aandeel Tesla 7 procent lager. De aanleiding was een tweet van oprichter en CEO Elon Musk. 'Het aandeel Tesla is te duur in mijn ogen', tweette Musk in een reeks van drie tweets waarin hij ook de lockdown op de korrel nam.