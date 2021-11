Musk verkoopt voor 5 miljard dollar Tesla-aandelen

Tesla-topman Elon Musk heeft maandag voor ruim 1,1 miljard dollar aandelen van de autobouwer verkocht. Ook dinsdag en woensdag ging er een groot pakket aandelen de deur uit. In totaal gaat het over 4,5 miljoen stuks, wat Musk deze week dus zo’n 5 miljard dollar cash opleverde.

Geplande verkopen

Het geld dient om de belastingen te betalen die hij verschuldigd is op de uitoefening – ook deze week - van aandelenopties. Het is niet duidelijk of de verkopen op dinsdag en woensdag in datzelfde kader moeten gezien worden.

Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat Musk aandelen verkoopt. Ook destijds kaderde die transactie in een breder plan om aandelenopties uit te oefenen. Het is onduidelijk of dit het begin is van meer transacties. Om de 10 procent waarover hij op Twitter sprak te halen, zou hij nog meer dan 17 miljoen aandelen moeten verkopen.