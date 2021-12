Musk verkoopt voor ruim 10 miljard dollar Tesla-aandelen

De bekende ondernemer Elon Musk heeft opnieuw voor meer dan 1 miljard dollar aandelen van zijn autobedrijf Tesla verkocht. De teller van de voorbije weken staat op 10,9 miljard dollar (9,6 miljard euro).

Een nieuwe week, een nieuw pakket Tesla-aandelen de deur uit. Elon Musk heeft voor de vierde week op rij zijn belang in Tesla, dat op de beurs hoge toppen scheert door onder meer de vraag naar elektrische wagens, afgebouwd. In een melding aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC maakte hij bekend nog eens 934.091 aandelen van de hand te hebben gedaan voor in totaal 1,01 miljard dollar.

Met de verkoop wil Musk, de medeoprichter en CEO van Tesla en de oprichter van het ruimtevaartbedrijf SpaceX, de belasting betalen op de uitoefening van ongeveer 2,1 miljoen aandelenopties. De belasting wordt geheven op het verschil tussen de uitoefenprijs van de opties en de marktprijs van de aandelen.

In totaal heeft Musk al 10,1 miljoen aandelen verzilverd sinds hij zijn volgers op Twitter bijna een maand geleden vroeg of hij 10 procent van zijn participatie te gelde zou maken of niet. Het is onduidelijk of de transacties geïnspireerd zijn door het positieve antwoord. Er zijn aanwijzingen dat hij sowieso van plan was te verkopen.

Meer aandelen

Om de drempel van 10 procent te bereiken moet Musk in totaal ongeveer 17 miljoen aandelen te gelde maken en als zijn opties worden meegerekend, nog meer. Musk krijgt geen vast salaris als topman van Tesla, alleen bonussen en opties op basis van het behalen van bepaalde doelen.