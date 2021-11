Nederland aast op Europese fabriek e-autohype Rivian

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat bevestigde donderdag aan FD.nl dat gesprekken met het Amerikaanse bedrijf gevoerd worden over een mogelijke Europese Rivian-fabriek in Nederland. 'Het kabinet zet zich daarvoor in, net als voor het aantrekken van andere buitenlandse investeringen in ons land', klinkt het in Den Haag. Rivian wilde geen commentaar kwijt.

Grote belangstelling

De productiecapaciteit van Rivian is voorlopig beperkt. In een voormalige Mitsubishi-fabriek in Illinois kunnen in principe 50.000 elektrische pick-uptrucks per jaar gemaakt worden. Tegen 2023 wil het merk minstens 200.000 auto's per jaar produceren. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar een fabriek in Europa.