Nederlanders nemen Westlease over

Het grootste familiale leasebedrijf van België komt in Nederlandse handen. De Nederlandse autogroep Van Mossel neemt de Kortrijkse speler Westlease volledig over. Dat vernam De Tijd.

De groep Van Mossel is al actief in de Belgische leasesector met J&T Autolease en DirectLease. 'Westlease is een waardevolle uitbreiding', zegt Eric Berkhof, de CEO van Van Mossel. 'Wij zijn vooral actief in Antwerpen en Brussel, Westlease in Kortrijk en Namen. Bovendien heeft Westlease ook leasingactiviteiten in Frankrijk en Luxemburg, waar wij niet actief zijn.'