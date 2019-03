Nederlands bedrijf lanceert vliegende auto

Met een futuristische kruising tussen een vliegtuig en een sportauto wil PAL-V de markt van de vliegende auto’s aanboren. ‘Je vliegt en legt de laatste 10 kilometer al rijdend af.’

De eerste vliegende auto die het Nederlandse bedrijf PAL-V gisteren op het Autosalon van Genève voorstelde, ziet er behoorlijk futuristisch uit. Het oranje gevaarte lijkt een racewagen met wieken of een helikopter met de carrosserie van een auto. De cockpit omvat twee zitplaatsen naast elkaar, een autostuur en een dashboard vol pijltjes en wijzertjes. Door de vloer zien inzittenden het wegdek. ‘Voor sommigen is het een auto om mee te vliegen, voor anderen een vliegtuig om mee te rijden’, zegt CEO Robert Dingemanse. ‘Dit is niet de toekomst maar de realiteit. Wij doen waar de mens al 100 jaar van droomt.’

De PAL-V Liberty Pioneer, het eerste productiemodel van het bedrijf, is een kruising van een auto en een gyrokopter. Daarbij zet de wind - en niet een motor - de rotor op het dak in gang. Achterop zit een propeller die het toestel naar voor stuwt. ‘Dat is veel veiliger dan een helikopter’, zegt Dingemanse. ‘Je kan zo niet uit de lucht vallen.’ Volgens hem is de vliegende auto, zeker op filegevoelige trajecten, ideaal voor het transport tussen steden. ‘Je landt ergens in de buurt en legt de laatste 10 kilometer al rijdend af.’

Stevig prijskaartje

PAL-V, de afkorting van Personal Air and Land Vehicle, heeft 90 stuks van zijn pioniermodel gebouwd. De meeste zijn al de deur uit. Het bedrijf is in gesprek met Qatar om tijdens het WK voetbal in 2022 een taxidienst te verzorgen. Ook de Nederlandse politie wil het toestel testen. Aan de vliegende auto hangt wel een stevig prijskaartje. De Liberty Pioneer kost 500.000 euro (‘daarvoor krijg je wel een auto en een vliegtuig in een’). Daarbij komen nog de cursuskosten voor een gyrokopterbrevet, al biedt PAL-V zijn klanten ook een bootcamp van drie weken aan. Later plant PAL-V nog een sportversie, die 300.000 euro zal kosten.

Opvallend is dat de hoofdzetel van PAL-V niet in Silicon Valley staat maar in Raamsdonksveer, een dorp in de buurt van Breda. Dingemanse loopt in Genève rond met een knaloranje das en oranje schoenveters. De Nederlandse overheden staken het bedrijf al meer dan 15 miljoen euro aan subsidies toe. PAL-V is in handen van een 100-tal private investeerders uit zes landen, onder wie een onbekende Belg.

Dat kapitaal is broodnodig. 11 jaar na zijn oprichting valt er op de weg of in de hemel nog altijd geen PAL-V te bespeuren. Het bedrijf kondigde vorig jaar in Genève aan zijn vliegende auto vanaf eind 2018 leveren. Vandaag rekent Dingemanse op een lancering ‘in de loop van volgend jaar’. ‘Je wil altijd sneller gaan’, zegt de CEO. ‘Maar in de luchtvaart gaat niets snel. Alles moet veilig maar ook licht zijn. Voor elk onderdeel moet je bewijzen aan de autoriteiten voorleggen. We moeten 1.500 testrapporten opmaken.’

Concurrentie

Voorlopig beperkt PAL-V zich noodgedwongen tot getrukeerde foto’s van vliegende auto’s boven een meer in de bergen. Zolang de definitieve homologatie uitblijft, mogen alleen erkende testpiloten met de Liberty Pioneer vliegen. De 55-jarige CEO heeft alleen nog maar gereden met zijn vliegende auto. ‘Het is een unieke manier van rijden’, zegt hij enthousiast. ‘Normaal word je in een auto naar links gedrukt als je een bocht naar rechts neemt, maar met onze technologie kantel je mee met de auto. Het is een gewillig paard.’