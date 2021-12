Nederlandse VDL-fabriek aast op komst e-auto's Rivian

De top van de Nederlands-Limburgse autofabriek bezoekt later deze maand het Rivian-hoofdkwartier in de VS, in een poging de geplande Europese fabriek van Rivian binnen te halen.

Dat schrijft de Nederlandse krant De Limburger. Het bezoek van de topdelegatie aan Rivian volgt op gesprekken die de Nederlandse overheid voerde met de bedrijfsleiding van Rivian. Naast Nederland is ook Groot-Brittannië in de race voor de fabriek waarmee een investering van 1 miljard euro gemoeid is.

Vorige week steeg de beurswaarde van Rivian naar 153 miljard dollar, ook al heeft het bedrijf nog maar 156 auto's aan klanten geleverd. Met die beurswaarde is Rivian voor beleggers meer waard dan bijvoorbeeld Volkswagen, de grootste autobouwer van Europa en de op een na grootste ter wereld. Wel heeft Rivian een order van zijn aandeelhouder Amazon op zak voor de levering van 100.000 elektrische bestelbusjes tegen 2025.

Nedcar is een dochter van het industriële concern VDL, dat ook eigenaar is van busproducent VDL Jonckheere in Roeselare. Nedcar bouwde de voorbije jaren met succes auto's in onderaanneming voor veel verschillende merken. Er breken echter weer spannende tijden aan voor de 4.600 werknemers omdat Mini-moeder BMW heeft beslist de productie van de Mini Countryman uit Born weg te halen. Daardoor dreigt de fabriek zonder werk te vallen.