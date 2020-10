Nederlandse autobestuurders dreigen met rechtszaak tegen Tesla

Een groep ontevreden Nederlandse Tesla-eigenaars dreigt een rechtszaak aan te spannen tegen de Amerikaanse autobouwer omdat ze teveel probleem ondervinden met hun voertuig.

Ruitenwissers die het niet doen, een krakend geluid wanneer je over drempels rijdt, deuren die vanzelf of niet meer opengaan en een lager dan beloofd bereik. Volgens de Stichting Tesla Claim is het geen pretje om met een Tesla rond te rijden.

De Nederlandse groep van ontevreden Tesla-rijders bereid daarom een rechtzaak voor tegen de Amerikaanse autobouwer. Dat meldt persbureau ANP maandag. De stichting zou voor aangesloten klanten een schadevergoeding van Tesla eisen op basis van een nieuwe wet die dat sindskort mogelijk maakt.

Volgens de stichting ondervinden klanten veel problemen met de elektrische wagens. Zo zou een Tesla door het zelfrijdende systeem Autopilot 'plotseling remmen op de snelweg', stelt de stichting.

'Tesla verkoopt elektrische auto's met de belofte dat deze vrijwel onderhoudsvrij zijn en profileert zichzelf als servicegeoriënteerd merk', aldus de stichting. 'Op beide vlakken staat de ervaring van veel Tesla-rijders haaks op de beloften.' Wanneer de klant een mankement bij Tesla meldt, zou het bedrijf nauwelijks bereikbaar zijn.

België

Tesla Benelux wilde maandag niet reageren. In België is er geen weet van een soortgelijke claim. 'Ik zeg niet dat er bij ons nooit geklaagd wordt over Tesla', zegt Byron Soulopoulos van de Tesla Owners Club Belgium, een club met 7.500 leden. 'Maar dat gaat over kleine dingen. Tesla lost problemen meestal op via een update van de software.'