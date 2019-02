'Nederlandse verkoop Tesla stort in'

De reden is niet ver te zoeken. Vanaf 1 januari gelden in Nederland nieuwe fiscale regels voor leasewagens, waarbij de gunstregeling voor volelektrische wagens afgebouwd wordt. Ze komen erop neer dat je voor een Tesla van 100.000 euro die nog in 2018 op kenteken is gezet, ongeveer 173 euro netto per maand betaalt. In 2019 kost diezelfde auto de leaserijder al 563 euro per maand, berekende RTL Z.