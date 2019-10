Net voor doorbraak verdwijnt Vlaamse premie voor e-auto

Maar de zero-emissiepremie bleek een flop. In 2017 werd amper 1,15 miljoen euro van de subsidiepot van 5 miljoen euro gebruikt. Vorig jaar bleef 6,45 miljoen euro onaangeroerd. Bij gebrek aan succes werd de premie uitgebreid naar deelauto’s, taxi’s, vzw’s, motor- en bromfietsen. Amper de helft van de 970 premies die Vlaamse particulieren vorig jaar kregen, was voor elektrische auto’s bestemd.

Verlenging

Toch verlengde toenmalig minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) het subsidiesysteem enkele dagen voor de verkiezingen in mei tot eind 2020. ‘We hebben vastgesteld dat die premie voor veel Vlamingen het verschil maakt tussen overstappen op zero-emissie of niet’, zei Peeters toen.

Maar enkele maanden later schrapt Demir, wier partij al langer kritisch was over de premie, het liberale paradepaardje. ‘We schaffen de premie af omdat het gaat over beperkte aantallen en wagens met een hogere prijs’, zegt Demirs woordvoerder Andy Pieters. ‘Driekwart van de elektrische auto’s wordt gekocht door bedrijven, die genieten van een fiscale aftrek. De overheidsmiddelen kunnen beter worden ingezet en met meer effect voor het klimaat.’