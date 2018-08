'Niemand checkte tweet van Musk over beursexit'

Elon Musk, de topman van elektrischewagenfabrikant Tesla, publiceerde zijn plannen voor een beursexit op Twitter tijdens een ritje naar de luchthaven, zonder medeweten van iemand anders binnen het bedrijf.

De Amerikaanse krant The New York Times publiceert donderdag een interview met Elon Musk, topman van Tesla, een week nadat hij zijn plannen voor een beursexit van zijn bedrijf op Twitter openbaarde.

Die beslissing leverde hem de furie van de financiële markten op, en een officieel onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. In het interview gaat Musk dieper in op de omstandigheden waarin hij besloot om de plannen voor de beursexit plots te openbaren en het veeleisende jaar dat hij bij Tesla achter de rug heeft.

Alleen

'Ik overweeg Tesla van de beurs te halen bij een prijs van 420 dollar. Financiering is rond.' Die tweet verstuurde Musk tijdens een ritje met zijn Tesla Model S naar de luchthaven. Met de tweet wilde Musk transparantie verschaffen over het proces rond de beursexit. Alleen: niemand binnen Tesla zag of controleerde de tweet voor de voorzitter en CEO die verstuurde.

De inhoud van de tweet bleek achteraf explosief. Het aandeel van Tesla koerste fors hoger, voor de techbeurs Nasdaq de handel stillegde. Dat gebeurde omdat Musk benadrukte dat hij het kapitaal had om Tesla van de beurs te halen. De voorbije week bleek evenwel dat dat nog niet helemaal zeker is. Musk baseert zich op gesprekken met het Saoedische staatsfonds, dat een beursexit steunt.

Afronden

Het interview suggereert ook dat Musk de prijs van 420 dollar vastlegde met het nodige nattevingerwerk. Hij wou een premie van twintig procent boven de bestaande koers bieden. Maar de prijs landde zo op 419 dollar. Hij besloot af te ronden naar 420 dollar.

'Het leek erop dat 420 betere karma betekende dan 419', aldus Musk. Het getal '420' is ook een bekende verwijzing naar de consumptie van cannabis. 'Ik had geen cannabis gebruikt, laat dat duidelijk zijn', zo stelt Musk in het interview. 'Cannabis is niet bevorderlijk voor de productiviteit.'

COO

In het interview gaat Musk ook in op de 'production hell' die de ontwikkeling van het goedkopere Model 3 bleek te zijn voor Tesla. 'Het afgelopen jaar was het meest moeilijke en pijnlijke uit mijn carrière', zegt hij daar zelf over. Hij beschrijft hoe hij het huwelijk van zijn broer miste en hoe hij op zijn verjaardag 24 uur lang spendeerde in de kantoren van Tesla. 'Ik werkte de ganse nacht door, geen vrienden, niets.'