Nieuw verkochte auto's even schadelijk als vijf jaar geleden

De realistischere emissietest en de populaire SUV jagen de CO2-uitstoot van Belgische wagens hoger. Nochtans riskeren autobouwers binnenkort miljoenenboetes als ze de uitstootnormen niet halen.

‘Wist je dat de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen de laatste jaren sterk is gedaald?’ Met die slogan op Instagram lokt de automobielfederatie Febiac Belgen naar het Autosalon, dat vrijdag in Brussel begint. Maar de realiteit is minder rooskleurig. De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s is in 2019 voor het tweede jaar op rij fors gestegen. Nieuwe auto’s stootten in België gemiddeld 121,2 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee vallen de autobouwers terug op het niveau van 2014.

SUV’s zijn zwaarder en stoten tot een vijfde meer CO2 uit dan een normale auto. Julia Poliscanova Europese milieufederatie Transport & Environment

Er zijn drie oorzaken voor de slechte CO2-resultaten. Om te beginnen zijn Belgische automobilisten de voorbije jaren massaal overgeschakeld van diesel- naar benzinewagens, die minder stikstofoxide (NOx) maar meer CO2 uitstoten. Terwijl in 2016 meer dan de helft van de nieuwe auto’s op diesel reed, was dat vorig jaar nog maar 31 procent. Het aandeel van benzine, met een gemiddelde uitstoot van 127,7 gram per kilometer vorig jaar de CO2-onvriendelijkste aandrijving, steeg in dezelfde periode naar 62 procent.

Een tweede oorzaak is de invoering van de Europese uitstoottest WLTP in 2017. Door die meer realistische testcyclus ligt de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s volgens Febiac gemiddeld 5 à 10 gram hoger.

39% terreinwagen In 2018 koos een op de drie Belgische kopers een stedelijke terreinwagen, vorig jaar steeg dat aandeel naar 39 procent.

Milieubewegingen zien in de enorme populariteit van de SUV een derde oorzaak voor de stijgende uitstoot. In 2018 koos een op de drie Belgische kopers voor een stedelijke terreinwagen, vorig jaar steeg dat aandeel naar 39 procent. ‘SUV’s zijn zwaarder en stoten tot een vijfde meer CO2 uit dan een normale auto’, zegt Julia Poliscanova van de Europese milieufederatie Transport & Environment. ‘Omdat de verkoop van SUV’s zo snel stijgt, laat zich dat sterk voelen in de cijfers.’

Stemmen in de autowereld betwisten dat. ‘Mensen die nu voor een SUV kiezen, reden vroeger met een monovolume, die even zwaar is’, zegt Jean-Marc Ponteville, woordvoerder van de Belgische Volkswagen-invoerder D’Ieteren.

Miljoenenboetes

De stijgende CO2-waarden stellen autobouwers in elk geval voor een groot probleem. Vanaf dit jaar mag 95 procent van de nieuw verkochte auto’s gemiddeld maximaal 95 gram per kilometer uitstoten. Autobouwers die dat doel niet halen, riskeren miljoenenboetes.

Elektrische en hybride auto’s tellen vanaf dit jaar extra mee in de berekening van de CO2-uitstoot. Daarom willen constructeurs fors meer emissievrije elektrische auto’s slijten. Die maakten vorig jaar maar 1,6 procent van de markt uit.