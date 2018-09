Nieuwe Brusselse e-Audi raakt minder ver dan gepland

De Duitse autobouwer kende in januari 2016 de productie van zijntoe aan de fabriek van Vorst. De E-tron vervangt in Brussel de kleine A1 die de Belgische fabriek jarenlang bouwde en waarvan de productie onlangs naar Spanje verhuisde.

Audi heeft enorme verwachtingen van de E-tron. De elektrische SUV moet de strijd aangaan met het veelbelovende marktsegment van dure elektrische SUV's, dat het hippe Tesla als eerste aanboorde. Intussen bouwen alle premiummerken koortsachtig aan hun eigen 'Tesla-killer'.

400 kilometer

Bij de aankondiging beloofde Audi dat de E-tron 'meer dan 500 kilometer' ver zou raken met een opgeladen batterij: een bereik dat geen enkele elektrische auto die op dit moment in de handel is aanbiedt. Dat doel prijkt nog altijd op de website van de fabriek in Vorst.

Maar uit de advertenties en persberichten die Audi de voorbije tijd publiceerde, blijkt dat de doel te hoog. De E-tron zal 'meer dan 400 kilometer' ver rijden na één oplaadbeurt, klinkt het nu.

Het lagere bereik is te wijten aan de nieuwe, meer realistische Europese CO2-uitstoottest WLTP, waaraan nieuwe modellen sinds 1 september moeten voldoen. De nieuwe test is veel dynamischer en omvat meer bochten en versnellingen, waardoor auto's meer moeten presteren.

Concurrentie

Het lagere bereik is een tegenvaller Audi. Het elektrische bereik is een erg belangrijke parameter voor e-auto's. De 'range anxiety', de vrees om snel stil te vallen, weerhoudt veel consumenten ervan om over te stappen naar een elektrische auto.

Bovendien scoort de E-tron nu minder sterk dan zijn rechtstreekse concurrenten. Zo raakt de elektrische SUV I-Pace die Jaguar eerder dit jaar lanceerde, volgens de WLTP-normen 480 kilometer ver. De elektrische Tesla X raakt 565 kilometer ver, al is dat volgens de soepele oude NEDC-uitstoottest en dus niet vergelijkbaar met de nieuwe normen.

Ook de optreksnelheid van de E-tron lijkt lager dan verwacht uit te vallen. Terwijl Audi aanvankelijk beloofde dat de e-tron in 4,6 seconden zou optrekken van 0 naar 100 kilometer per uur, klaart de uiteindelijke auto die klus 'in minder dan 6 seconden'.

Batterijen

De komst van de E-tron heeft de fabriek in Vorst volledig veranderd. Audi moest de afdelingen carrosserie, lak en montage volledig ombouwen om aan te passen aan de productie van elektrische auto's.

Bovendien moeten Belgische arbeiders ook de batterijcellen, die Audi in Azië aankoopt, samenbrengen in één grote batterij. De medewerkers kregen daarvoor meer dan 200.000 uren training. Begin september startte de serieproductie van de E-tron. Audi Brussels mag later ook de Sportsback-variant van de E-tron bouwen. Audi investeerde de voorbije jaren 600 miljoen euro in zijn Belgische fabriek. De toekenning van de elektrische modellen gaf de 2.500 werknemers in België werkzekerheid tot 2025. 'We hebben fantastisch werk geleverd door de E-tron naar Brussel te halen', zegt Andreas Cremer, woordvoerder van Audi Brussels. 'Wat de fabriek de voorbije jaren heeft gepresteerd, is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Anderen zijn jaloers op ons. Wij zijn er heel fier op.' Dieselgate

De elektrische luxewagen zal volgens Audi-importeur D'Ieteren 85.000 à 90.000 euro kosten. Duizenden fans wereldwijd betaalden al een voorschot van 2.000 euro.

Aanvankelijk zou de officiële voorstelling van de nieuwe E-tron eind augustus plaatsvinden in Brussel. Maar Audi blies dat plan eind juni af door de arrestatie van Audi-CEO Rupert Stadler.

De keurige Audi-topman zit al drie maanden in de cel in Duitsland omwille van zijn vermeende betrokkenheid bij het Dieselgate-schandaal uit 2015.

Audi verplaatste de lancering dan maar naar Californië, in de achtertuin van concurrent Tesla. Maar Mercedes-Benz profiteerde van de vertraagde lancering van de E-Tron door begin deze maand het prototype van zijn nieuwe volledig elektrische SUV EQ voor te stellen.