Nieuwe CEO Mercedes worstelt met erfenis uit verleden

Sinds Ola Källenius CEO van Daimler is, raakt de autobouwer van de regen in de drop. Met het coronavirus krijgt de nieuwe Mercedes-baas er een extra probleemdossier bij. 'Het is day-to-daymanagement.'

'We hadden jullie graag ontvangen aan onze stand in Genève, maar de gezondheid is belangrijker.' Omdat het belangrijkste autosalon ter wereld door het oprukkende coronavirus werd afgelast, stond Ola Källenius, de CEO van Daimler, de pers dinsdag in een teleconferentie te woord. Hoewel steeds meer autobouwers wegblijven van de dure salons zweert de opvolger van de legendarische Mercedes-manager Dieter Zetsche trouw aan het concept. 'Autoshows blijven aantrekkelijk, we komen terug zodra het kan.'

1. Corona

Källenius (50) heeft de handen vol met het coronavirus. De Daimler-fabrieken in China, die begin dit jaar een week langer sloten, komen weer op kruissnelheid. In de Europese fabrieken leidt het virus volgens de CEO voorlopig niet tot problemen. 'Onze toeleveringsketen is globaal. We werken nauw samen met onze toeleveranciers in China. Het is te vroeg om te zeggen wat de totale impact is. Ons team bekijkt in detail wat er in elke fabriek ter wereld gebeurt. Het is day-to-daymanagement.'

Net als de concurrentie verwacht Källenius een tijdelijke inzinking van de autoverkoop. "Corona zet in China in het eerste kwartaal zeker een domper op de verkoopcijfers. Maar ik blijf voorzichtig optimistisch over de onderliggende vraag naar auto’s.'

2. Diesel

Dankzij het opgefriste modellengamma boekte Mercedes in 2019 een recordverkoop. Maar die groei vertaalde zich niet in winst. Daimlers autotak zag zijn ebitda vorig jaar halveren tot 3,4 miljard euro.

Källenius wijt die daling vooral aan 'issues uit het verleden'. Terwijl concurrent Volkswagen met zijn sjoemelsoftware het etiket dieselzondaar kreeg, bleek Daimler evenmin de braafste van de klas. De Duitse overheid legde het bedrijf vorig jaar een boete van 870 miljoen euro op wegens gemanipuleerde uitstootwaarden. De vraag of hij nog problemen verwacht, brengt Källenius aan het stotteren. 'Er lopen nog altijd enkele procedures... Euh, het is niet wijs over details te praten als we nog praten met overheden.'

3. Elektrificatie

Ook op elektrisch gebied is Daimler op achtervolgen aangewezen. Pas vorig jaar lanceerde het zijn eerste volledig elektrische model, de grote SUV EQC. Daimler rekent voor de elektrificatie vooral op Smart. Mercedes positioneert het stadswagentje, dat nooit echt winst maakte, nu als een volledig elektrisch merk. Daarvoor parkeerde Källenius Smart in een joint venture met de Chinese groep Geely.

Li Shufu, de eigenaar van Geely, is sinds kort grootaandeelhouder van Daimler en hij is de eigenaar van Volvo. Over synergieën met het Zweedse premiummerk blijft de Zweedse CEO van Daimler op de vlakte. 'Onze samenwerking met Geely loopt zeer goed', zegt Källenius. 'Dankzij Geely vergroten we onze voetafdruk. Dat kan tot grotere opportuniteiten leiden. Ik kan daar vandaag nog niets concreets over zeggen, maar we staan open voor de mogelijkheden.'

4. CO2

Daimler moet dringend meer elektrische auto's verkopen als het geen Europese miljoenenboetes wil betalen. De strengere doelstellingen voor de uitstoot van CO2 zijn een problemen voor de zware Mercedes-vloot. '2020 en 2021 worden een uitdaging. We staan op schietafstand, al hangt alles af van de verkoop. Maar mentaal en technisch hebben we de klik gemaakt. We willen onze auto's ten laatste in 2039 CO2-neutraal maken.'

In tegenstelling tot andere autobouwers weigert Mercedes de klassieke verbrandingsmotor af te schrijven. 'De verbrandingsmotor zal nog een hele tijd bij ons blijven. In 2030 moet 50 procent van onze verkoop elektrisch of hybride zijn. Dus zal hij na 2030 nog bestaan. Ik wil geen datum op de verbrandingsmotor plakken. Het is nog altijd belangrijk om die efficiënter te maken.'

5. Beurs