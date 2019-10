Nieuwe CEO voor Punch Powertrain in Sint-Truiden

Hybride transmissie

Het bedrijf kondigde in september nog 120 ontslagen - 32 arbeiders en 88 bedienden - aan in de afdeling onderzoek en ontwikkeling en de ondersteunende diensten. Eerder kondigde de directie al de intentie tot collectief ontslag van 172 arbeiders en 16 bedienden in de operations-afdeling aan. Momenteel werken bij Punch Powertrain in Sint-Truiden 1.008 mensen, van wie 473 arbeiders en 535 bedienden.