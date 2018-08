Nieuwe CO2-test lokt rush op autogarages uit

Door de op til zijnde invoering van de nieuwe uitstoottesten werden in augustus 40 procent meer auto's ingeschreven.

Vanaf 1 september mogen in België enkel nog auto's worden verkocht die voldoen aan de nieuwe Europese testprocedure, genaamd WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Welke gevolgen heeft de invoering van die nieuwe test?

1. Hogere autobelastingen

Omdat de nieuwe WLTP-test realistischer is dan de huidige New European Driving Cycle (NEDC), zullen de CO2-uitstootwaarden van nieuwe auto's fiks stijgen. Dat laat zich ook voelen in de autobelastingen die berekend worden op basis van de CO2-uitstoot.